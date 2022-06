Trápí vás únava, chutě i nezájem o sex. Pozor na nemocné nadledvinky

Smutným faktem je, že stresu se v dnešní době nevyhne nejspíš nikdo z nás. Nejde však o to snažit se ho zcela eliminovat. Tělo nemá problém vypořádat se s akutním nebo krátkodobým stresem, naopak má v tomto ohledu k dispozici velmi účinné mechanismy, což jsou právě hormony nadledvinek, zejména pak kortizol, adrenalin a noradrenalin.

Problém nastává ve chvíli, kdy stres přetrvává dlouhou dobu, kdy nás v podstatě už ani neopouští a my ho začínáme vnímat jako něco zcela běžného a normálního.

V začarovaném kruhu

V dnešní hektické době spousta lidí zažívá stres ihned po probuzení, když si uvědomí, kolik úkolů a povinností mají před sebou. Celý den pak tráví ve stavu napětí a večer nemohou usnout kvůli dotěrným myšlenkám, které se jim honí hlavou. Najdou se i tací, kteří se stresují dokonce i ve spánku, kdy jim do snů vstupují nesplněné uzávěrky, neshody se šéfem, kupící se resty.

Malé, ale důležité Nadledvinky jsou dvě endokrinní žlázy o velikosti vlašského ořechu, umístěné na vrchní části každé z ledvin. Tyto nenápadné orgány však hrají neuvěřitelně důležitou úlohu v celkovém zdraví.

Jinými slovy, tito lidé permanentně žijí ve „stavu ohrožení“ a pumpují si do krve stresové hormony. Jenže ani lidské tělo, jakkoli je dokonalé, nefunguje v tomto směru jako bezedný rezervoár, a proto se naše nadledvinky časem opotřebují, což vede ke stavu označovanému jako adrenální únava.

Po ránu jak po výprasku

Možná si pomyslíte, že toto rozhodně nebude váš případ, vždyť vás přece vůbec nic nebolí. Bolest však nepatří mezi typické příznaky unavených nadledvinek, ty vypadají docela jinak. Pojďme se teď podívat na ty nejčastější.

Budíte se každé ráno vyčerpaní a bez energie, přestože jste šli brzy spát? Tento symptom bývá nejtypičtější a mohou k němu vést dva různé důvody. V první fázi adrenální únavy nadledvinky produkují velké množství adrenalinu a kortizolu, což vede k narušení vašich přirozených biorytmů, takže můžete spát klidně i deset hodin, ale váš spánek bude neklidný a ve finále si nijak zvlášť neodpočinete.

V pokročilé fázi adrenální únavy bývá příčinou ranní ospalosti nižší hladina kortizolu a po ránu pak výrazně nižší hladina krevního cukru.

Apatie a různé nezdravé chutě

Chronicky unavené nadledvinky oslabují také činnost imunitního systému. Kortizol má totiž protizánětlivé účinky, tím pádem významně podporuje obranyschopnost organismu. To ovšem pouze pod podmínkou, že je ho v těle dostatek.

Nízké hladiny stresových hormonů logicky snižují i odolnost vůči napětí a stresovým situacím, ve kterých pak často reagujeme podrážděním, úzkostí, nebo naopak naprostou apatií (protože už zkrátka nemáme sílu cokoli řešit).

Mezi časté příznaky adrenální únavy patří i neovladatelné chutě na slané nebo na sladké potraviny. Důvod je nasnadě. Tělo při stresu využívá sodík, který mu později chybí. Proto prahne po slaných jídlech, aby tento deficit dohnalo. Chuť na sladké zase souvisí se sníženou hladinou cukru v krvi, kdy by dal člověk cokoli za to, aby se mohl zakousnout do koblihy, sušenky nebo čokolády.

Snížená chuť na intimní hrátky

Z dalších obvyklých příznaků, kterými se mohou ozývat vyčerpané nadledvinky, uveďme například zvýšenou citlivost na sluneční světlo, časté odpolední krize, které máme tendenci řešit různými stimulanty, sníženou chuť k jídlu po ránu a během dopoledne, ale také nízký krevní tlak, závratě, tmavé kruhy pod očima, suchou kůži, dušnost, špatné zažívání, syndrom dráždivého tračníku se zácpou, časté nutkání na malou, padání vlasů, sníženou chuť na sex, silnou únavu po tělesné námaze nebo přibývání na hmotnosti.

Sečteno a podtrženo, je toho celkem dost, co by nás mělo varovat. Jenže co s tím?

Zkuste vitamin C a adaptogeny

Posílit činnost nadledvinek a lépe zvládat stres nám mohou pomoct například bylinky ze skupiny takzvaných adaptogenů. To jsou rostliny obsahující látky, které pomáhají tělu lépe reagovat na stres a obnovit narušenou rovnováhu. Zvyšují fyzickou odolnost a fungují jako ochranný štít před akutním i chronickým stresem.

Mezi ty nejznámější přírodní adaptogeny patří ženšen, ashwagandha (která bývá často označována jako indický ženšen), rozchodnice růžová, bazalka posvátná, kořen lékořice nebo maca peruánská. Extrakty z těchto bylin jsou k mání v podobě různých výživových doplňků.

Proti únavě nadledvinek se dá bojovat i vhodnou stravou. Zařaďte do jídelníčku klíčky, chřest, lesní borůvky, maliny a ostružiny (i mražené), banány, česnek, brokolici, batáty, avokádo, kapustu, římský salát, řapíkatý celer, datle a červená jablka.

Naprosto zásadní je při únavě nadledvinek dostatečný příjem vitaminu C (nejvíce ho naleznete v šípcích, rakytníku nebo v citrusových plodech). Vyhýbejte se však nadměrnému množství stimulantů (zelený čaj, káva, energetické nápoje) a omezte příjem živočišných bílkovin ve stravě.

Zařaďte potraviny s omega 3

Ke zmírnění příznaků adrenální únavy výrazně přispívají omega 3 nenasycené mastné kyseliny, ty nadledvinky nutně potřebují k tomu, aby mohly správně fungovat. Tyto látky si však naše tělo nedokáže samo vytvořit, proto je nutné dodat mu je prostřednictvím stravy.

Přirozeným zdrojem omega 3 jsou hlavně tučné mořské ryby (losos, makrela, sardinky, sleď), ale třeba i kapr. Dobrým zdrojem jsou rovněž různá olejnatá semínka či ořechy. Dostatečný příjem omega 3 mastných kyselin vám zajistí i kvalitní výživové doplňky, které lze volně zakoupit v lékárnách.