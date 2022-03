Stres je škůdce, který ničí zdraví. Vyzkoušejte rady, jak s ním bojovat

Antistresová strategie 1. Držte se osvědčených doporučení: „Když pospícháš, tak se zastav!“ a „Spěchej pomalu!“ Nejenže snížíte riziko chyb, úrazů a nehod, ale podstatně zmírníte stres. 2. Nepracujte příliš. Raději mít méně peněz, ale delší život a lepší zdraví než naopak. 3. Vyvarujte se všeho, co se sice zdá hezké, ale v důsledku vás to bude stresovat (např. půjčka na luxusní dovolenou vás posléze dostane do stresu, až to budete splácet). 4. Upravte si životní priority. Jsou-li pro vás na prvním místě peníze a/nebo úspěch, nutně jste ve stresu. 5. Žijete-li v neutěšené rodinné situaci (domácí násilí, věčné spory), překonejte strach a změňte to. 6. Zbavte se zábran a studu říct si o pomoc, když ji potřebujete. 7. Naučte se říkat NE – odmítněte všechno, co vás vyčerpává, ubírá vám to čas na odpočinek, brání vám to v pěstování koníčků apod. 8. Věnujte se činnostem, které vás uklidňují, baví a naplňují. Najděte si čas na meditaci, jógu, procházky. 9. Občas nedělejte vůbec nic, na nic nemyslete, nic neřešte. 10. Spěte tak dlouho, jak potřebujete. Neponocujte!