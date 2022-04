Estrogen a testosteron. Důležité hormony, které ovlivňují náš život

Snažte se udržet hormonální hladinu v rovnováze 1. Zařaďte zdravé tuky

Jezte potraviny bohaté na zdravé tuky, které podporují tvorbu testosteronu. Jedná se především o omega 3 nenasycené mastné kyseliny. Tuto esenciální kyselinu si náš organizmus není schopen sám tvořit, je tedy nutné přijímat ji prostřednictvím stravy. Jejím nejbohatším zdrojem jsou tučné mořské ryby (losos, sardinky, makrela, tuňák), rostlinné oleje a tuky, ořechy, lněná a chia semínka, hovězí maso, sójové produkty a listová zelenina. Případně lze využít také doplňky stravy s obsahem rybího oleje, které jsou volně k zakoupení v lékárnách. 2. Volte správné sacharidy

To se týká především fast foodu, sladkostí, bílého pečiva a sladkých nápojů. Bohatým zdrojem sacharidů jsou brambory a batáty (sladké brambory), ovesné vločky, cizrna, bulgur, quinoa nebo žitné pečivo. 3. Pořádně se na to vyspěte

Testosteron se vytváří během spánku, kdy endokrinní systém pracuje na plné obrátky. Pokud však nespíte dost, organizmus nemůže produkovat potřebné množství testosteronu a vy pak trpíte příznaky andropauzy. Snažte se spát 7 až 8 hodin denně. 4. Doplňujte zinek a „déčko“

Vitaminů a minerálů podporujících optimální tvorbu testosteronu je celá řada. Pokud byste si však měli vybrat pouze dva, pak by to měl být zinek a vitamin D. Zinek snižuje aktivitu enzymu aromatázy, díky tomu zabraňuje přeměně testosteronu na estrogen. „Dle několika vědeckých studií se po pravidelném přísunu zinku u testovacích subjektů zvýšila hladina testosteronu. Vitamin D je jedním z nejdůležitějších vitaminů a jeho roční dávkování dokáže hladinu testosteronu zvýšit až o 25 procent,“ dodává David Buchta.