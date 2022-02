Potraviny pro lepší náladu. Dopřejte si lososa, kešu ořechy i kurkumu

Zdravý tuk

Mnohé vědecké studie potvrzují, že každodenní přísun omega-3 mastných kyselin může působit proti rozvoji deprese a efektivně mírnit její projevy, a to i u bipolární poruchy, dříve označované jako maniodeprese. Dokážou totiž zvyšovat hladinu serotoninu v mozku a efektivitu jeho působení.

Přírodním zdrojem omega-3 mastných kyselin jsou hlavně tučné mořské ryby, respektive jejich tuk. Ideální je například losos, který u nás patří k nejoblíbenějším a nejtolerovanějším rybám a na omega-3 mastné kyseliny je skutečně bohatý. Navíc lidskému organismu dodá i vitaminy skupiny B, draslík či hořčík, které jsou pro psychickou kondici také velmi důležité.

Dalšími výbornými zdroji jsou i jiné ryby, například sardinky, makrela i mořské plody, ale také vejce, chia, konopná a lněná semínka a ořechy, zejména vlašské.

Kyselina listová

Jedním z nejvýznamnějších vitaminů pro duševní pohodu je vitamin B9. Kyselina listová v aktivní formě je důležitá pro správné fungování, rovnováhu a tvorbu neurotransmiterů, tedy chemických látek, kterými jsou především serotonin, dopamin a noradrenalin. I když byste to asi neřekli, tak bohatým zdrojem vitaminu B9 je čočka, která jej obsahuje nejvíc ze všech luštěnin.

Nejste-li její příznivci, vyzkoušejte recepty z čočky červené, která je lépe stravitelná, a navíc dodá tělu i zinek, železo, fosfor a vitamin B6. Hodí se nejen jako příloha, ale uvařit z ní můžete i vynikající polévku s kokosovým mlékem a trochou chilli, ale také lahodnou pečenou sekanou nebo nápaditý salát.

A právě ten můžete zkombinovat s dalšími zdroji kyseliny listové, jako je špenát, brokolice, zelí, růžičková kapusta, listový salát, červená řepa či hrášek.

Blahodárná aminokyselina

Tou je tryptofan, respektive L-tryptofan, z nějž tělo vytváří mnoho potřebných a užitečných látek, ale především důležitý serotonin. Zdrojem této esenciální aminokyseliny jsou například banány, které zároveň obsahují vitamin B6, jenž se podílí na dobré náladě, a draslík, který ovlivňuje správné fungování nervové soustavy.

Jako malou svačinku při práci nebo ďobání k večernímu posezení u televize zvolte kešu ořechy, které jsou navíc zásobárnou hořčíku, který je ideální pro zmírnění napětí, a dále pak niacinu, známého taktéž jako vitamin B3. Ten přispívá nejen k normální činnosti nervové soustavy, ale také podporuje psychické zdraví.

Z kešu ořechů si také můžete připravit lahodné máslo, respektive krém, který ozvláštněte kousky čokolády nebo mrazem sušeným ovocem. Milovníky masa jistě potěší, že tryptofan obsahuje i libové hovězí maso. Pořádný steak, tatarák, carpaccio…vše je dovoleno.

Zázračné koření

To, co indické učení ájurvéda ví už po staletí, tedy že kurkuma, respektive v ní obsažený kurkumin pozitivně ovlivňuje psychiku, potvrzují i výzkumy z posledních let. Zvyšuje hladinu serotoninu a dopaminu, a tak pomáhá při depresivních či úzkostných stavech.

Kurkuma je neodmyslitelnou součástí indické kuchyně, ale kouzlit s ní můžete i v jiných receptech – přidejte ji do banánového chlebíčku, ozvláštněte jí míchaná vajíčka, kuskus s rajčaty nebo smoothie.

Milujete-li pravé italské rizoto, pak si připravte to šafránové. Právě toto vzácné koření díky obsažené látce safranal umí v mozku zvyšovat hladinu serotoninu.

Šafrán využijete i při pečení například nedělní bábovky, přidat jej můžete do domácí zmrzliny nebo třeba do těsta na palačinky, skvěle si také rozumí se zapečenými či grilovanými houbami, bramborami a rybami.

Článek vyšel v lednovém vydání časopisu Zdraví.