Sedm tipů, jak udržet svoje cévy zdravé a prodloužit si tak život

Naše oběhová soustava nebo také kardiovaskulární systém či cévní soustava zastává v lidském těle celou řadu funkcí. Kromě přenosu kyslíku do tkání mimo jiné rozvádí živiny z trávicí soustavy přes játra do všech tělesných orgánů, odvádí odpadní látky do ledvin a do pokožky a řídí termoregulaci.

Zdraví našeho kardiovaskulárního systému z velké části závisí na čistotě a průchodnosti cév. Nahromaděný plak v cévách totiž zvyšuje riziko mrtvice a srdečních onemocnění.

„Kdo chce snížit své riziko cévních onemocnění a žít delší a zdravý život, musí volit zdravý životní styl,“ řekl pro iDNES.cz Michal Vrablík, internista Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předseda České společnosti pro aterosklerózu.

A začít můžete hned. Poradíme vám osvědčené způsoby, jak si zanesené cévy vyčistit a dál si nekrátit svůj život.