Pět nejčastějších ženských potíží. Může za ně hygiena, sex i těsné prádlo

Mykózy

Tři ze čtyř žen prodělají vaginální mykózu alespoň jednou za život a téměř polovině se pravidelně vrací. Onemocnění, které se projevuje intenzivním svěděním, charakteristickým hrudkovitým bílým výtokem, zarudnutím zevních rodidel, případně i bolestivostí při močení, dokáže ženy pořádně potrápit.

Léčba mykóz není složitá a ženy, kterým se nemoc vrací, vědí, že pomoc najdou i v lékárně, protože dnes už je na trhu několik typů volně prodejných léků proti těmto nákazám. Zároveň by ale měly vědět, že při opakujících se problémech by měly vyhledat lékaře.

Už proto, že ne vše, co se „tváří“ jako mykóza, opravdu mykotickým onemocněním je. Pro ženy, kterým se mykózy vracejí pravidelně, by měla být samozřejmostí změna oblékání. Na přiléhavé a neprodyšné džíny by měly zapomenout, mnohem lepší variantou jsou sukně.

Množení kvasinek prospívá také jízda na kole, horké koupele v termálních lázních nebo nesprávné užívání tamponů a vložek. Důležitá je i vhodná hygiena.

Dámám, kterým nestačí vlažná voda, pomůže některý z intimních gelů. Klasické mýdlo je totiž naprosto nevhodné, protože vysušuje poševní sliznici. Pro zdravé vaginální prostředí je rozhodující přítomnost mikroba Lactobacillus vaginalis, který je schopen přeměnit glukózu, tedy cukr obsažený v buňkách sliznice, na kyselinu mléčnou. Ta ovlivní vlastnosti vaginálního prostředí tak, že není vhodné pro množení celé řady škodlivých mikrobů a hlavně kvasinek. Právě kvasinky se velmi často vyskytují ve všech prostorách, kde je vlhko, tedy lázních, koupelnách, některých typech sauny a také v bazénech.

Na co si dát pozor? Kromě vlhkého prostředí je možným spouštěčem mykózy také léčba antibiotiky. Likvidují totiž bakterie nejen tam, kde to od nich očekáváme, ale jejich působením dojde i k likvidaci mikrobů, které na vaginální sliznici být mají a fungují zde jako překážka pro množení mikrobů škodlivých.

Ženy náchylné na mykózy by proto při každé antibiotické léčbě měly užívat také probiotika. A protože jde o přípravky, které potřebují ke svému efektu delší dobu, je ideální jejich užívání preventivní, tedy dlouhodobé. Při opakujících se problémech je vhodné i lokální, tedy vaginální podání laktobacilů.

Asi nikoho nepřekvapí, že mykóza se mezi sexuálními partnery přenáší. U mužů se většinou projeví jen v podobě červených flíčků na žaludu a předkožce, případně pálením při močení. Flíčky mohou být hladké nebo hrubé a často mužům nijak nepřekážejí.

Problémem ale je, že nákazu přenášejí na svoji partnerku znovu a znovu, aniž o tom vědí. Pokud se partner neléčí zároveň s partnerkou, nepříjemné svědění a výtok jí budou znepříjemňovat život opakovaně. Proto by se oba partneři měli léčit společně.