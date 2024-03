Mám čtvrté stádium rakoviny, ale nevzdávám to, říká Klára

Lékaři na mamologii se chovali zvláštně. Vypadalo to, jako by kvůli mému nízkému věku nebrali situaci vážně. Když jsem pak šla podruhé na ultrazvuk, začali se chovat jinak a já věděla, že je zle. Diagnóza potvrdila zhoubný nádor prsu. Nelíbil se mi přístup zdravotníků a rozhodla jsem se pro jednu z pražských nemocnic, tím ale trable neskončily.

Mamocentrum nebylo ochotné poslat do Prahy mou zdravotní dokumentaci, takže jsem musela absolvovat všechna vyšetření znovu. Ukázalo se, že už mám metastázy v celém těle – v játrech, kostech a uzlinách. Nemohla jsem v tomto stavu zahájit chemoterapii. Moje tělo by to nemuselo zvládnout.

Umřít se nechystám

Dostala jsem cílenou léčbu a metastáz ubylo, pak přestala fungovat, ale naštěstí už jsem mohla absolvovat chemoterapii. V současnosti se léčím hormonálními injekcemi, které dostávám jednou za čtyři týdny.

Každého půl roku také jezdím na PET/CT vyšetření, které zjišťuje, kde v těle nádor mám a kde už naopak ne. Poslední kontrola ukázala, že v prsu už v současnosti nic není. Zmizely také metastázy v játrech a uzlinách.

Objevily se ale nové v kostech. Jsem ve čtvrtém stadiu, kdy je prognóza dožití pět let. Já už to teď potáhnu čtvrtým rokem, ale umřít se rozhodně nechystám.

Je to hodně v hlavě

Pomáhá, když věci berete s nadhledem a úsměvem. Také jsem si prošla obdobím temna, ale dostala jsem se z toho, chodila jsem hodně na procházky, abych si vyčistila hlavu. Hledala jsem informace o nových možnostech terapie.

Kdyby pro mě léčba v Česku už nebyla, jela bych klidně do zahraničí. Hodně mi pomáhá maminka a můj muž, který si mě vzal, i když jsem mu nic neslibovala. Začali jsme spolu totiž chodit měsíc před stanovením diagnózy.

Ozvěte se

Rozhodla jsem se šířit osvětu o životě s nemocí. Působím v několika pacientských organizacích. V nich se snažím zlepšit život jiným onkologickým pacientům. Zabývám se problémem nízkých invalidních důchodů nebo tím, jak vyhledávat vhodné pracoviště.

A ostatním radím: pokud se vám něco nelíbí, je důležité se ozvat a nenechat se odbýt, nebo dokonce zastrašit. Věřte své intuici. Je v pořádku vyhledat jiného doktora a zeptat se ho na názor. Je to váš život.