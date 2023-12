Pravidelně jsem chodila na mamograf. V šedesáti letech mi zjistili rakovinu

Ten den si paní Hanka pamatuje velmi dobře. Krátce před Velikonocemi šla jako obvykle na pravidelnou preventivní prohlídku na mamograf. Tentokrát ji však odtud poslali ještě na sonografii. To už tušila, že je něco špatně. Jako ve zlém snu Paní Hance udělali ještě biopsii a za týden si měla přijít pro výsledky.

„Přijela jsem tam autem. A dodnes nevím, jak jsem se potom, co mi řekli, že mám rakovinu, dostala domů. Tak necitlivý přístup jsem nikdy nezažila. Dostala jsem papíry, ať si zajdu k praktické lékařce, že mě pošle do nemocnice na operaci. S tím mě vyprovodili z ordinace,“ popisuje tu událost.

Operaci prsu podstoupila v pražské nemocnici Motol a po ní přišla na řadu léčba v Thomayerově nemocnici v Praze-Krči.

„Následovalo téměř tříměsíční ozařování a vzhledem k výsledkům histologie ještě chemoterapie. Tu jsem špatně snášela, zvracela jsem a hodně jsem zhubla. Dnes už jsou jiné léky, věda je dále a léčba se lépe snáší,“ dodává paní Hanka.

Pomohla jí pacientská organizace

Po skončení léčby v Thomayerově nemocnici se dozvěděla od kamarádky, která prodělala stejné onemocnění, o pacientské neziskové organizaci ALEN. Docházela tam nejen na cvičení a plavání, ale našla si tam také kamarádky s podobným osudem.

„Po třech letech rakovina udeřila znovu. Tentokrát zasáhla dělohu a vaječníky. Znovu operace, chemoterapie,“ vzpomíná paní Hanka, která však naštěstí měla podporu lidí z pacientské organizace.

Po skončení léčby se začala postupně zapojovat do práce ve výboru ALEN. „To bylo v roce 2017. Tehdy jsem se plně zapojila do práce ve výboru organizace. Potom se dosavadní dlouholetá předsedkyně rozhodla odejít na odpočinek a užívat si vnoučata. Stala jsem se předsedkyní spolku a s elánem jsem se pustila do práce na jeho modernizaci.“

„Našla jsem grafičku, která nám udělala nové logo, máme aktivní webové stránky, Facebook a všechny členky výboru prošly školením práce s počítačem. To, že po prodělané rakovině prsu žijeme druhý život, nás nutí pořádně si všechno užívat,“ uzavírá své vzpomínání paní Hanka, která nyní působí ve funkci místopředsedkyně a hospodářky spolku.