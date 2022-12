Rakovina prsu, to není jen bulka. Pozor na změnu velikosti i tvaru ňadra

Je zákeřná a nesmiřitelná, ale zpočátku také velmi nenápadná. To potvrzuje i Květa (42), která rakovinou prsu onemocněla ještě před čtyřicítkou. „Nenapadlo mě, že by mi něco bylo. Cítila jsem se v pohodě, sportovala jsem, žila aktivně. A najednou se to stalo,“ vypráví. Před šesti lety si nahmatala bulku na ňadru a zlé podezření lékaři potvrdili. Naštěstí vše dobře dopadlo. I Květa ale ví, že mohla zareagovat dřív a ušetřit si možná dlouhé týdny léčby.

„Příznaků, že se něco děje, bylo víc. Jenom jsem jim nevěnovala pozornost,“ zpytuje svědomí. Pověstná bulka, která je pro většinu lidí hlavním ukazatelem nemoci, totiž často bývá až posledním příznakem. Čeho si tedy dále všímat, abyste případný problém odhalily včas?

Bradavka řekne víc, než byste čekali

Základem je pravidelná péče o prsa. „Nemusíte si je prohlížet v zrcadle každý den, ale kontrola jednou za měsíc je víc než vhodná,“ doporučuje onkoložka Teresa Thomasová s tím, že pokud vás prso začne jakýmkoli způsobem bolet nebo se vám zdát nezvykle těžké, je třeba se prohlédnout hned. Prvotním znakem, že něco nemusí být v pořádku, bývá nepravidelný tvar bradavky.

„Patrné je například její zploštění, nebo dokonce až vtáhnutí jakoby dovnitř těla,“ popisuje odbornice. Čas od času se může objevit také výtok nebo jakési rosení z bradavky, čemuž je třeba také věnovat pozornost.

Dalším zásadním znakem je změna barvy opět bradavky, ale nejen jí. I kůže na celém ňadru může náhle vypadat jinak. Často celé zčervená anebo se na něm objeví zarudlé fleky, které mívají vyšší teplotu než ostatní části těla. Výjimkou není ani takzvaná pomerančová kůže, která se objevuje hlavně na stehnech či hýždích a je naprosto přirozená. Na prsu ale může znamenat zásadní problém. „Bývá jasným znamením toho, že nádorové buňky už zaplavily lymfatický systém,“ vysvětluje onkoložka.

Zaměřte se také na celkový dojem, který ve vás vaše ňadra vyvolávají. Každá žena asi ví, že prsa nejsou stejně velká. Vždycky je jedno o něco menší než druhé. „Pokud se ale tento rozdíl náhle dramaticky změní a více než týden se nevrací do starých kolejí, pak je načase zajít k lékaři,“ nabádá specialistka.

Stejně tak zareagujte i ve chvíli, kdy se vám razantně změní tvar ňader. I to může značit, že se v nich děje něco nekalého, co byste měli zastavit. Nebojte se na to upozornit a nečekejte na bulku, která většinou následuje. Jako u všech nemocí platí, že čím včasnější diagnóza, tím mírnější léčba a větší šance na uzdravení.