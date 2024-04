Šance pro lidi s rakovinou plic se zvyšuje, nemoc ale často zachytí pozdě

Základem volby správného léčebného plánu pro každého pacienta je podle odborníků detailní diagnostika. Přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno Milan Sova uvedl, že pacienti často neví, že jsou nemocní. „Na rozdíl od jiných druhů rakoviny máme tu nevýhodu, že nádory jsou schované v plicích, kde diagnostika probíhá složitěji,“ vysvětlil.

Bronchoskopické vyšetření navíc podle Sovy není pro pacienta příjemné, lékaři se proto snaží jej udělat pouze jednou. „Měli bychom se snažit, abychom udělali všechno takzvaně na první dobrou,“ vysvětlil Sova. „Bohužel se stává, že je u pacienta potřeba tato vyšetření opakovat, a ne vždy by to bylo nezbytně nutné v případě, že by byly použity navigační metody,“ doplnil.

Pacienti by tak měli absolvovat vyšetření v jednom ze specializovaných center. „Je potřeba pacientům vysvětlit, že je normální, že budou muset přejet do jiné nemocnice,“ řekl Sova. Specializovaná centra jsou mimo Prahu také v Plzni, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Brně a v Olomouci.

Úspěšnost léčby karcinomu plic záleží na stadiu onemocnění. Malý nádor v prvním stadiu lze ve většině případů vyléčit operací či ozářením. Části pacientů s takovým nádorem je po operaci po dobu tří let podávána molekulárně cílená léčba.

Podle lékařky Milady Zemanové z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze se díky takové léčbě významně sníží riziko recidivy. „Ukázalo se, že po pěti letech sledování žije více než 80 procent takto léčených pacientů,“ uvedla.

Oproti tomu u pacientů ve čtvrtém stadiu onemocnění jde lékařům často o prodloužení života. Zhruba polovina nově zjištěných případů je zachycena právě v tomto stadiu. Vyléčení je až na malé výjimky nemožné.

Také Zemanová zdůraznila nutnost přesné diagnostiky. „Jestliže zjistíme specifickou mutaci, může pacient okamžitě dostat velmi účinnou léčbu,“ uvedla.

„Základní podmínkou úspěšnosti pro snížení incidence i úmrtnosti na rakovinu plic je, aby co nejširší část veřejnosti byla přesvědčena o škodlivosti kouření,“ dodala Zemanová.

„Nemoc jsem si nepřipouštěla.“

Jednou z pacientek s rakovinou plic je Iva Pecháčková. Ta se v minulosti léčila s rakovinou prsu a první známky možného nádoru na plicích se objevily na preventivním screeningu. „Před šesti lety jsem přestala kouřit a četla jsem, že se plíce poté velice rychle vyčistí. Připadala jsem si zcela bezpečně,“ popsala Pecháčková.

„Nepřipouštěla jsem si, že bych mohla být nemocná, neměla jsem žádné potíže. Lékař mi řekl, že je dobře, že nemám problémy. Pokud bych je měla, byla by léčba daleko horší,“ uvedla Pecháčková.

Diagnózu Pecháčkové po několika týdnech potvrdila bronchoskopie. Následně podstoupila operaci. „Díky tomu, že jsem hodně cvičila, mohla jsem vyjet za dva měsíce po operaci na lyže. Bylo to pro mě velmi povzbudivé, že dokážu dál existovat,“ řekla Pecháčková.

Zkušenost s karcinomem plic má také čtyřiašedesátiletá Ludmila. Onemocnění u ní lékaři zachytili při preventivním vyšetření v pneumologické ambulanci. Jako kuřačka si plíce nechává pravidelně vyšetřit, během koronavirové pandemie ale kontrolu vynechala.

„Když jsem pak ke své pneumoložce znovu přišla, moje plíce se jí moc nelíbily,“ popsala Ludmila. Následné CT vyšetření odhalilo šesticentimetrový nádor. Vzhledem k pokročilosti onemocnění jej ale nebylo možné operovat ani ozařovat. Ludmila tak v současnosti užívá inovativní léčbu určenou pro pacienty, kteří mají nádor se specifickou vlastností.

Pacientům s rakovinou plic pomáhá například organizace Moje plíce. Spolek má za cíl pomoci nemocným i jejich blízkým. Lidé se mohou obrátit také na organizaci Amelie, která nabízí pacientům i rodinám podporu psychologů a sociálních pracovníků. Nabízí také on-line služby.

Pacienti mohou kontaktovat také spolek Hlas onkologických pacientů, který chce lidem usnadnit cestu zdravotnickým systémem. „Pacient dostává drahou léčbu, podstupuje nákladná vyšetření, ale často díky špatné komunikaci bloudí systémem,“ vysvětlila členka výboru spolku Michaela Tůmová.