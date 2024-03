Rakovina plic v časném stadiu nebolí, její záchyt bývá náhodný, říká specialista

Co si mám představit pod souslovím Centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče (POCH)?

Statut Centra pneumoonkochirurgické péče získala pracoviště, která splnila náročná kritéria ministerstva zdravotnictví týkající se jak technického, materiálního a personálního zabezpečení, tak i splnění požadavků na typy a počty výkonů v oblasti plicní chirurgie. V Česku je osm takových pracovišť, včetně centra ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL), která čekají už jen na posvěcení provozu. Do těchto nemocnic je směrována i vysoce specializovaná péče.

Co status specializovaného centra přinese pacientům?

Mimo jiné to bude znamenat, že všichni pacienti s nádorovým onemocněním plic a průdušek budou směrováni přednostně do těchto center. Musíme tak počítat s tím, že dojde ke zvýšení objemu nemocných i zátěže nejen na pneumologii, ale i na hrudní chirurgii a onkologii. Počet operací by se mohl až zdvojnásobit.