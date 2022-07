Na rakovinu plic se přichází pozdě. Lékaři chtějí nahnat kuřáky na screeningy

Rakovina plic je jedním z nejzákeřnějších druhů onkologických onemocnění. Každoročně jí onemocní přibližně 6,5 tisíce lidí a více než 5 tisíc na ni zemře.

„Hlavním problémem je, že na nádor se přijde pozdě, drtivá většina pacientů je diagnostikována s rakovinou plic v třetím či čtvrtém stádiu, tedy v okamžiku, kdy už jsou naše možnosti léčby limitované,“ dodává Vašáková. Situaci ještě zhoršila pandemie covidu-19, kdy se zanedbávaly preventivní prohlídky.

Devadesát procent pacientů s rakovinou plic jsou kuřáci, většinou muži. „Cigarety jsou i takovým indikátorem. Kdo kouří, často žije ve městě, jezdí autem a nežije zdravě. Přispívají k tomu i klimatické změny, kterými prochází naše planeta a zvyšování podílu oxidu uhličitého ve vzduchu, který dýcháme,“ uvedl pneumolog Vladimír Koblížek.

Kdyby se na nádory přicházelo včas

Přitom rakovina plic nemusí být rozsudkem smrti, pomohl by včasný záchyt v prvotních stádiích. „Když lidé pociťují příznaky, že je bolí na plicích, špatně se jim dýchá nebo vykašlávají krev, to už je na léčbu pozdě,“ podotýká Vašáková.

Životy má zachránit nově spuštěný preventivní program, do kterého může pacienta doporučit jakýkoliv praktický lékař. Vhodný kandidát pro screening plic je kuřák ve věku 55 až 75 let, který kouří či kouřil po dobu 20 let krabičku cigaret denně, nebo kouří i méně, ale pracuje v rizikovém prostředí. „Tato kritéria splňuje přibižně půl milionu Čechů,“ podotýká Vašáková.

Právě v tomto věku dochází k výskytu rakoviny plic nejčastěji, přičemž v republikovém srovnání čelí vyššímu riziku onemocnění obyvatelé Ústeckého a Karlovarského kraje.

Plíce kuřáka, na kterých je vidět velká bělavá nádorová hmota s několika malými dalšími menšími nádory. Černé dehtové usazeniny jsou viditelné v celém orgánu pacienta. Rakovina plic je u mužů v České republice nejčastější nádorové onemocnění. Tuto diagnózu si vyslechne každý rok téměř 5 tisíc mužů. U žen je karcinom plic v posledních letech na vzestupu a je šestým nejčastějším nádorem.

Pilotní fáze projektu potrvá pět let a lékaři si od ní slibují zvýšení podílu pacientů, kterým lze nádor operativně odstranit, ze současných 15 procent až na 50. Vyšetření provádí 22 akreditovaných radiologických pracovišť a přibýt mají další tak, aby byla péče dostupná rovnoměrně ve všech krajích.

Při diagnostice pomáhá lékařům i umělá inteligence. „Při vyšetření hledáme v plicích ložiska a necháme si pak vypočítat, jak veliké je. Můžeme zjistit i jak rychle roste,“ popisuje primář Kliniky zobrazovacích metod Fakultní nemocnice v Plzni Hynek Mírka. Pokud objeví podezřelý nález, následují další vyšetření a porada odborníků, jaký postup nejlépe zvolit.

V prvních měsících prošlo programem zatím 400 lidí. Přitom vyšetření neodhalí jen nádor, může ukázat i jiná onemocnění plic. Z 29 vyšetřených pacientů od února do počátku června mělo pouze 11 respirační systém zcela v pořádku,“ dodává přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice a LF UK v Hradci Králové Vladimír Koblížek.

V léčbe ušlo Česko kus cesty

V léčbě rakoviny plic udělala Česká republika velký pokrok. V celoevropském srovnání z roku 2002 byla druhá v úmrtnosti na toto onemocnění, v roce 2020 byla až dvaadvacátá. „Pamatuju si, kdy naši pacienti přežívali v jednotkách měsíců, nyní to jsou roky,“ říká jedna z předních českých odbornic na rakovinu plic Jana Skřičková.

Připomíná, že životy pacientů se daří prodlužovat přesně nastavenou chemoterapií, biologickou léčbou nebo imunoterapií.

Rakovina je v současnosti druhou nejčastější příčinou úmrtí v Česku po nemocích srdce a cév, u lidí do 65 let dokonce první. Zkušenost s onkologickým onemocněním má 700 tisíc Čechů. „Každý třetí občan v průběhu života onemocní některým typem nádorového onemocnění,“ píše se v Národním onkologickém plánu do roku 2030.

Podle odhadů bude rakovina do roku 2035 tou nejčastější příčinou úmrtí v Evropské unii. Zvýšení kvality onkologické péče a prevence je i cílem českého předsednictví Radě Evropské unie. Péče českých lékařů o onkologické pacienty je podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka špičková.