Rakovinou plic může onemocnět kdokoliv. Jak ji odhalit, poradí lékař

Počet úmrtí na zhoubný nádor plic je v dlouhodobém trendu velmi podobný incidenci výskytu. Ročně je v České republice nově diagnostikováno kolem 6700 pacientů s tímto karcinomem a přibližně 5300 pacientů na něj zemře.

Prognóza pacientů s rakovinou plic se v posledních letech významně zlepšila. Moderní způsoby léčby mohou prodloužit život až o několik let, u většiny pacientů je však nemoc objevena pozdě – ve stadiu, které už nelze vyléčit.

Karcinom plic se totiž dlouho nijak neprojevuje a pokud se ohlásí úporným kašlem, případně vykašláváním krve, a dušností, zpravidla jde již o pokročilé stadium.

O lékaři MUDr. Libor Havel je přední český pneumoonkolog, který se specializuje na léčbu rakoviny plic. Působí ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, kde je také vedoucím klinických studií. Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Atestace získal v oborech vnitřní lékařství, TBC a respirační nemoci a klinická onkologie. V letech 1992–2015 pracoval ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí na Bulovce. Žije v Praze, je ženatý a má dvě děti.

Odhalit karcinom plic co nejdříve pomáhá od ledna 2022 národní program časného záchytu rakoviny plic. Je určen nejen pro aktivní, ale také bývalé kuřáky ve věku 55–74 let, kteří vykouřili 20 a více balíčkoroků. Jeden balíčkorok znamená, že člověk kouřil jeden rok jednu krabičku cigaret denně (nebo 2 krabičky půl roku, nebo půl krabičky 2 roky apod.). Pro účast v tomto programu tedy 1 krabičku cigaret denně po dobu 20 let.

Lidé zařazení do programu podstupují ve stanovených intervalech CT vyšetření plic, což je v současnosti jediná zobrazovací metoda, která je spolehlivá v odhalování počínajících plicních nádorů.

Ohroženi jsou i nekuřáci

Kouření je sice nejvážnějším rizikovým faktorem a stále platí, že 80 až 85 % pacientů s plicní rakovinou jsou kuřáci. Zároveň však pouze 1 ze 7 těžkých kuřáků tímto nádorem onemocní – i když to neznamená, že se kouření dramaticky nepodepíše na jejich zdraví jiným způsobem.

U pacienta, který kouřil, a vznikla u něj rakovina plic, je příčina zjevná. U nekuřáků s plicním karcinomem ji však nelze jednoznačně stanovit. Spektrum možných vyvolávajících příčin je tak extrémně široké, že lze v dnešní době i mezi nekuřáky těžko najít jedince, který by nebyl ohrožen žádným z rizikových faktorů. Patří k nim například pasivní kouření, kontakt s radonem či azbestem, smog, genetická zátěž i chronická onemocnění plic.

Kuřáci mají po zavedení screeningu jedinečnou šanci včas odhalit a léčit onemocnění, které u nich může s velmi vysokou pravděpodobností propuknout. U nekuřáků je situace trochu složitější, protože screening není plošný a na nekuřáky se nevztahuje.

Obecně platí doporučení, že pokud někdo trpí některou z chronických respiračních nemocí, měl by následovat stanovený léčebný režim a svědomitě docházet na kontroly k ošetřujícími pneumologovi. Jejich součástí může být i CT vyšetření, které může rakovinu včas odhalit.

Zdraví lidé by pak měli být pozorní ke svému tělu a konzultovat s ošetřujícím lékařem, pokud se jim hůře dýchá, trápí je kašel bez zjevné příčiny jako nachlazení nebo se cítí nevysvětlitelně unavení.