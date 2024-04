Nemocná slinivka vás může ohrozit na životě. Pozor na zánět i rakovinu

Slinivka neboli pankreas produkuje důležité trávicí enzymy a hormony inzulin a glukagon, které se starají o regulaci krevního cukru. Oslabit ji může hlavně nadměrná konzumace alkoholu a nevhodný způsob stravování, kdy v jídelníčku převažují tučná a smažená jídla, která mohou slinivku podráždit a vyvolat zánět.

Potíže může někdy způsobit i drobný žlučový kamínek, který pronikne do žlučových cest, a následkem toho může dojít k ucpání společného vývodu slinivky a žlučníku. Problémem z nejobávanějších je však jednoznačně rakovina slinivky.

Když se hraje o čas

Jde o jeden z nejzákeřnějších nádorů vůbec, a proto se jej lékaři snaží zachytit v co nejranějším stadiu. Loni u nás odstartoval program včasného vyhledávání této nemoci, založený na vyšetřování lidí s vysokým rizikem vzniku rakoviny.

V budoucnu by se do projektu mohlo zařadit až 30 specializovaných center po celé zemi a lékaři doufají, že výhledově zkontrolují i několik stovek pacientů ročně.

Rakovina slinivky břišní je mezi nádorovými onemocněními třetí nejčastější příčinou úmrtí, ročně ji lékaři diagnostikují v České republice 2400 lidem, přičemž téměř 2200 pacientů na ni umírá. Počet případů navíc podle expertů stále narůstá, do roku 2050 se předpokládá, že jich bude dvakrát tolik.

Nový screening

Rakovina slinivky zpočátku nepůsobí žádné potíže, proto bývá většinou odhalena až v pokročilém stadiu, které se již projevuje hubnutím, nechutenstvím, bolestmi břicha a zad nebo žloutnutím kůže.

„V této fázi již prognóza léčby není příznivá, průměrné přežití se pohybuje kolem osmi měsíců. Proto je naprosto nutné klíčové nádory pankreatu odhalit v rané fázi, kdy je ještě možné jejich chirurgické odstranění a další onkologická léčba, čímž se šance na pětileté přežití zvedá na dvanáct procent,“ říká profesor Ondřej Urban, přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc, který se s kolegy v minulých letech zasazoval o spuštění programu vyhledávání časných forem rakoviny slinivky břišní – a ten na konci loňského roku skutečně odstartoval.

„Zaměřujeme se na pacienty, u kterých lze nemoc předvídat a riziko výskytu je u nich vysoké. Těch je asi deset procent a jsou to především lidé, u nichž se rakovina vyskytuje v rodině nebo jsou nositeli rizikové genetické mutace. V tuto chvíli již máme do programu vybraných více než sto pacientů,“ uvádí profesor Urban.

Registr pacientů

V brzké době se plánuje také spuštění registru těchto pacientů. U výběru rizikových případů odborníci spoléhají na úzkou spolupráci s onkology, genetiky a chirurgy, ale také s praktiky, kteří pacienty odesílají na vyšetření do takzvaných center vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii. Těch je nyní v Česku devatenáct, do budoucna by se však měl jejich počet zvýšit nad třicet.

„Tato centra jsou umístěna v předních českých gastroenterologických pracovištích, která jsou schopna zajistit komplexní péči o nemocného s tímto závažným onemocněním bez zbytečných časových ztrát,“ říká docent Ilja Tachecí, předseda České gastroenterologické společnosti a přednosta II. interní gastroenterologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové.

„Po zařazení do programu procházejí rizikové osoby kromě krevních testů také vyšetřením magnetickou rezonancí a speciálním ultrazvukovým vyšetřením pomocí endoskopu,“ dodává.

Možnosti léčby

V současné době je jedinou efektivní léčbou rakoviny slinivky chirurgické odstranění nádoru. „Odstranitelné nádory se však diagnostikují pouze v 10 až 15 procentech případů. Primárně tyto pacienty operujeme, pouze pokud jsou v celkově dobrém stavu, tedy bez výrazného úbytku na váze, a pokud se hladina nádorových markerů nepohybuje ve vysokých hodnotách, což varuje před možnými mikrometastázami, které nelze odhalit pomocí zobrazovacích metod,“ vysvětluje profesor Zdeněk Kala, předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP.

„Nádory slinivky s metastázami jsou léčeny systémovou chemoterapií. Bohužel takových pacientů je velká většina, okolo 50 až 60 procent. U zbývajících zhruba 25 procent případů jsou nádory lokálně pokročilé, ale bez metastáz. Často jsou ve významném kontaktu s okolními důležitými cévními strukturami nebo do nich prorůstají. Část pacientů může podstoupit resekci slinivky jen za cenu náhrady cév nebo až po eventuálním zmenšení lokálně pokročilých nádorů onkologickou systémovou léčbou,“ dodává profesor Kala.

Zbylých cca 60 procent nádorů je podle něj v době diagnózy už natolik pokročilých, že je nelze operovat a je nasazována chemoterapie. Operace se stále častěji provádí miniinvazivními technikami a za pomoci chirurgického robota, což umožňuje provést co nejmenší zásah a usnadňuje rekonvalescenci.