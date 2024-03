Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Silné populační ročníky takzvaných Husákových dětí ze 70. let se pomalu blíží k důchodovému věku. Společnost se podle odborníků musí připravit na to, že bude přibývat demencí. Některou z forem tohoto poškození mozku, nejčastěji Alzheimerovou nemocí, trpí každý pátý pětašedesátník a téměř každý druhý člověk v 90 letech. Lékaři tento týden oznámili, že do léta sestaví nová pravidla pro lepší diagnostiku demencí.