Pacientů s Alzheimerem přibude. Pomáhá čtení i sociální kontakty, říká neurolog

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Pro stárnoucí populaci je to velký strašák. Alzheimerova nemoc. Už sedmá nejčastější příčina úmrtí u nás. Tuhle nejčastější formu demence má v Česku odhadem přes 150 tisíc lidí a jejich počet stále roste. A růst bude. Za posledních dvacet let se bohužel neobjevil žádný nový medikament, který by nemoc vyléčil nebo ji alespoň zastavil.