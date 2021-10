Alzheimer trápí v Česku 160 tisíc pacientů. Čísla rostou, varují odborníci

Nárůst onemocnění potvrzuje přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Martin Anders, který uvádí, že „v posledních pěti letech byl zaznamenán průměrný meziroční nárůst počtu pacientů s Alzheimerovou nemocí o 4,8 procent. A tento trend bude s největší pravděpodobností pokračovat i v dalších letech“.

Podle odborníků jsou kapacity pro tyto pacienty v zařízeních nedostatečné a je potřeba se připravit i na další roky, kdy bude nemocných přibývat i v důsledku stárnutí populace.

Na akutní nedostatek volných míst v domovech seniorů upozorňuje i organizace Centrum sociálních služeb na Praze 2, která dlouhodobě nedisponuje takovým počtem lůžkových míst, aby uspokojila poptávku.

Praha 2 je v rámci hlavního města územím s nejvyšším indexem stárnutí. „Očekává se, že během příštích dvaceti let vzroste počet seniorů nad 75 let dvojnásobně a bude nezbytné pro ně zajistit dlouhodobou péči. Dlouhodobou celodenní péči o seniora s demencí totiž není ve většině případů možné zajistit vlastními silami rodin, a to ani se zapojením širších terénních služeb,“ dodala místostarostka Prahy 2 pro sociální oblast Alexandra Udženija, která tento trend růstu intenzivně sleduje.

Počet lidí s Alzheimerovou chorobou bude podle výzkumu dále růst. (21. října 2021)

Zástupce největší profesní organizace sdružující poskytovatele sociálních služeb Jiří Procházka prosazuje v tomto ohledu prosazuje reformu dlouhodobé péče, která reaguje na aktuální problémy.

Odborník z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Roman Jirák uvedl, že v současnosti je většina demencí nevyléčitelná. „I přesto se je odborníci snaží léčit, a tím alespoň zpomalit proces deteriorace a prodloužit lehká stadia demencí na úkor těžkých,“ dodal. V budoucnu se léčba může provádět léky, které fungují na na principu protilátky proti beta-amyloidu, což je degenerativní protein způsobující rozpad nervových buněk a vláken.

Lidé s demencí potřebují přátelské prostředí a služby, které jsou u nás mnohdy nedostačující, potvrdila předsedkyně Alzheimer Europ Iva Holmerová a upozornila na možný růst počtu lidí s demencí.

Domácí péče je však náročná pro rodinu i blízké. „Onemocnění je závažné pro pacienty i pro jejich rodiny. Příbuzným v náročném prostředí hrozí syndrom vyhoření,“ dodávají odborníci.

Podíl případů narůstá s věkem. Nejvíce pacientů je věku od 75 do 89 let. Ženy onemocněním trpí až dvakrát častěji než muži. Podle dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb je v Česku 637 případů Alzheimerovy choroby na sto tisíc obyvatel.