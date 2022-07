Dokážeme pomoci i těm, u kterých Alzheimer trvá dvacet let, říká neurolog Tolar

Pochází z generace lékařů, jeho dědeček byl profesor na medicíně. A jak to vůbec celé začalo? Obuvník Baťa jeho dědečka přivedl do Zlína, aby mu tam vybojoval pracovní lékařství. Jeho rodiče v tom pokračovali, jelikož jsou oba dva vystudovaní lékaři. Medicína je tedy podle slov Tolara u nich v krvi.

„Začal jsem na počítačích na ČVÚT, pak jsem si k tomu přidal medicínu. Jsou tam tedy určité geny. Na medicínu šel i mladší bráška a pak i ostatní sourozenci. Takhle se ukázaly ty lékařské geny,“ vzpomíná Tolar. Dodává, že to, co dělal, se nedalo vůbec naplánovat nebo předvídat.

Pochází ze čtyř sourozenců, Martin Tolar je tím nejstarším. Rodiče ho od mládí přesto netlačili do toho, ať se stane lékařem. Sami se přitom potkali na medicíně a začali se později zabývat také vědeckou prací.

„Maminka pracovala u akademika Buriana na Vinohradech na plastické chirurgii a byla jedna z těch, kteří vybudovali klinickou genetiku neboli zmapování genetických poruch. Tatínek byl v Akademii věd na neurofyziologii. Měli tak strašně moc práce, že na nás neměli čas. Nic mi tedy neříkali, žádný nasměrování tam nebylo. Já to vidím i u svých ratolestí. Co těm dětem můžeš jako rodič nejvíce dát, tak to je to, co děláš,“ říká s úsměvem Tolar.

Co z nás dělá to, jací jsme?

Cesta k medicíně byla pro Tolara dosti klikatá, jelikož se začal na gymnáziu zprvu zajímat o filosofii. Bylo to pro něj spojením s novodobými sítěmi. Mělo to však hlubší význam, jelikož se zajímal především o to, jakým způsobem můžeme modelovat fungování mozku. Tím našel i cestu k neurovědám, o které se pak začal zajímat na medicíně. „Nejdřív jsem vyzkoušel neurologii a pak neurochirurgii,“ dodal.

Ve všem směrech ho však zajímala nejvíce otázka Co z nás dělá to, jací jsme? To ho podle jeho slov zajímalo jak u počítačů, tak také v medicíně. „Tyhle otázky, které si pokládali řečtí filosofové před dvěma tisíci lety, jsou stále stejné. Začínáme tomu ale teď čím dál více porozumět. Na medicíně se člověk učí, když se něco poruší a také to, které části mozku dělají to, co dělají. V takzvané „dekádě mozku“ jsem šel do Ameriky. Říkal jsem si, jak to bude skvělé, že konečně zjistíme, jak tento orgán funguje. A pak jsem zjistil, jak tomu málo rozumíme,“ vysvětluje neurolog.

Ambiciózní cíl má nově vzniklý institut INDRC. Jedná se o světově unikátní platformu propojující umělou inteligenci a neurovědy. Globální institut má české kořeny a sídlo v Praze. „Budeme mít k tomu i velkou konferenci na podzim s celou EU a ministry zdravotnictví. Pokud opravdu budeme chtít porozumět, jak mozek funguje, umělá inteligence je ten nejlepší mechanický postup. Ten biologický už začínáme chápat docela dobře.“

V tomto tématu se udál podle jeho slov velký posun, jelikož v 90. letech v USA tehdejší prezident George Bush vyhlásil právě již zmíněnou Dekádu mozku (Decade of the Brain). „Říkal, že v té době tomu budeme rozumět a budeme moct léčit nemoci. Teď po dvaceti až třiceti letech se to konečně děje,“ těší se Tolar výzkumu.

Studium v Americe

Byl v 5. ročníku na medicíně, když začala revoluce. Tolar patřil mezi studenty, kteří se řadili mezi iniciátory stávek vysokých škol. To ho nakonec i dostalo na pobyt v Americe. „Když přišli Američani roce 1989 přišli, viděli dva mladý kluky, jak vedou zemi, píšou zákony a sestavují vládu. Zeptali se mě, jestli nechci jít do Ameriky, tak jsem řekl jo. Bylo to totiž absurdní, protože jsme byli dvacetiletý kluci s rudýma ušima. Řekl jsem si tedy, že tam půjdu jen na pár let,“ směje se. Na zemi za oceánem ho fascinovalo především dobrodružství.

Když vyrůstal, byly cesty do jiných zemích zavřené, a tohle bylo právě to, po čem tolik toužil. „Měl jsem štěstí, jelikož jsem se dostal do skupiny, kterou vedl Eric Kandel, který dostal Nobelu cenu a porozuměl tomu, jak funguje paměť. (Kandel pomocí experimentálního modelu mozku mořského plže dokázal, jaký vliv mají změny v synapsích na proces učení a na paměť, pozn. red.)

V životě jsem si toto nedokázal představit. Vyrostl jsem jako kluk ze Zahradního města, kde jsem hrál kuličky. Vyrůstal jsem za komunismu, to si člověk nedokázal představit, že by mohl odjet z této země. Martin Tolar neurolog

K léku ho podle jeho slov přivedl objev genetické modifikace, která dramaticky zvyšuje riziko Alzheimerovy nemoci. Vyskytuje se až u sedmdesáti procent lidí, kteří se s tou nemocí potýkají. Tolar se tedy pokoušel zjistit, proč gen toto riziko způsobuje.

„U lidí, kteří mají dvě kopie tohoto genu, začíná nemoc o deset let dřív, tedy v šedesáti nebo i padesáti letech. Porozumění mozku vlastně nastává ve chvíli, kdy přestává pracovat.“

Mozek je nejvíce metabolicky aktivní orgán, jen přes něj spálíme dvacet procent energie, když například běháme či chodíme. Kvůli tomu se v mozku produkuje právě celá řada zplodin a toxinů. „Když člověk není schopný mozek čistit, začínají se tvořit toxiny a mozek se začne následně poškozovat. To je důvod, proč je to spojené se stárnutím,“ říká Tolar.

Roli v tomto procesu hraje právě protein amyloid, který má tři formy, a byl v určité formě popsán už za doktora Alzheimera. „Forma toho jednotlivého monomerického proteinu je velmi důležitá pro fungování mozku. Tento protein má asi jedno procento mozku a chrání ho proti infekci nebo proti úrazu. Cokoliv špatného se tedy stane, hladina toho proteinu vyletí nahoru. Když ho člověk není schopný vyčistit, mění tvar a začne se agregovat a být toxický,“ vysvětluje princip neurolog.

„Mozek se ovšem proti tomu chrání a vytváří takzvané amyloidové plaky, to už popsal doktor Alzheimer a lidi se dlouho soustředili pouze na toto,“ uvedl Tolar.

„Všichni se soustředili na něco, co není toxické. My jsme objevili formu, která toxická je. Investice do toho bylo až 600 miliard dolarů za posledních deset let. To je také důvod, proč na tom děláme jen my a čtyři další farmaceutické firmy, jelikož je to strašně nákladné. Snažili jsme se přijít na to, zda se tomu dá zabránit a jak ochránit mozek. Jakmile se uhasí tento ‚požár‘, je mozek schopný se vzpamatovat, jelikož je nesmírně adaptabilní,“ představuje Tolar svou práci.

Poškozování trvá až dvacet let, než přijde klinická forma nemoci. „Máme šanci zasáhnout v prvních dvaceti letech. Když dáme náš lék i pacientům, kteří nemocí trpí déle, začnou se klinicky zlepšovat. Mozek je schopný plasticity a také toho, aby nepoškozené části převzaly funkci za ty poškozené. Jsme tedy schopní léčit pacienty, kteří ještě nemají klinické příznaky, ale zároveň i ty, kteří je mají a dokážou se díky léku zlepšit. To bylo pro nás největší překvapení, že i po dvaceti letech poškozování se dokáže mozek vzpamatovat,“ řekl Tolar.

Achillova pata lidstva

Co se týče léku, dalo by se de facto říci, že umožňuje čištění mozku od toxinů. Zabraňuje jejich formování a tomu, aby docházelo ke vzniku nežádoucího proteinu. „Je to velice jednoduchý mechanismus a když se zjistí princip, tak je možné začít léčit i další nemoci, jako je Parkinsonova choroba nebo Amyotrofická laterální skleróza. Je určitá naděje také u makulární degenerace, což je hlavní důvod oslepnutí. Má stejnou podstatu, jelikož ta část mozku, která vidí, je napojená na mozek. To poškozování je podobné. Přemýšlíme tedy, že začneme i tuto studii,“ přemítá neurolog.

První pacientka doktora Alzheimera řekla, že ztratila sama sebe, a to jí bylo teprve padesát let. Problém je pak především v tom, že se jedná o zdravé lidi. „Hrozí to každému třetímu člověku, který je zdravý a je mu přes osmdesát let. Náš lék je tedy taková Achillova pata. Podle jedné studie bylo zjištěno, že by lék na Alzheimerovu chorobu potřebovalo 400 milionů lidí. Nikdo si nedokáže představit, jak je tato nemoc devastující, doslova ztratíš sebe a svoje lidství.“

Tolar dodává, že: „Doteď není ještě efektivní léčba a my tedy máme šanci mít úplně tu první, která by nebyla jen terapeutická, ale také preventivní. Máme výhodu, že máme lék, který je bezpečný a podává se ústy. Firmy, které pracují na injekční variantě, nemají takové výsledky. Náš lék je několikanásobně efektivnější,“ slibuje.

Tolar také chvíli pracoval ve Pfizeru. A co bylo jeho inspirací? Když učil na Yale School of Medicine, byli to právě ti pacienti, u kterých bylo jasné, že pro ně nejde už nic udělat. „Proto jsem šel taky do Pfizeru, abych se naučil léky i vyvíjet. Vizi jsem měl, ale nikde jinde než v Americe se to nedá. Dělal jsem tedy vývoj léků a potom mě poslali do Business school, abych věděl něco o byznysu,“ popisuje jeho cestu k vývoji léku proti Alzheimerově chorobě.

My tady u nás v české kotlince máme tendenci vidět jen českou kotlinku, a proto je potřeba poznat ten svět i jinde. Martin Tolar neurolog

Založil čtyři firmy, první byla v San Franciscu. „Další dvě firmy byly v Bostonu a tu poslední jsem založil sám. Tým se mnou ale zůstal. Těch 150 lidí je se mnou od začátku. Díky tomu jsem to mohl dělat,“ říká Tolar.

Jeho poslední firma, Alzheon, letos oslavila šesté výročí od založení. „První nápad byl ten, že budeme používat přesnou medicínu v neurodegenerativních nemocech. Studiem pacientů, kteří mají vysoké riziko, tak bylo jednodušší je najít, jelikož mají daleko agresivnější průběh nemoci a je jednodušší najít pro ně léčbu,“ vysvětluje.

Lék bude pomáhat i preventivně

Podle Tolarových slov se strašně dlouho hledal způsob, jak měřit toxin v mozku. Přišlo se na to, jak to dělat technicky. „V Americe nebyl předtím nikdo schopný vyvíjet takový diagnostický test. Přišli jsme na to, že v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR mají tuto technologii a lidi, kteří to mohou dělat. Teď s nimi spolupracujeme přes rok a vyvíjíme právě tyto diagnostické metody u lidí, kteří nemají žádné klinické příznaky. Přímo by se u nich měřil toxin. Na klinickou diagnózu už je totiž v tomto případě pozdě, kdy už se ví, že ten „oheň v mozku hoří“,“ vysvětluje.

Jinde než v Americe se to dělat nedá. Když něco chceš a když jsi ochotný pracovat, tak tam je naprosto všechno člověku otevřený a všichni jsou přející a nápomocní. Martin Tolar neurolog

„Náklady jsou obrovské. Je potřeba mít tedy jistotu v tom, že ty věci v postupu fungují. Máme tisíce různých testů a teď máme přes tři tisíce pacientů, kteří ukazují, že je ten lék bezpečný,“ pochvaluje si.

Dokonce má Tolar i data o tom, že lék pomáhá, a to i několikanásobně lépe než jiné přístupy. „Teď je riziko, že se něco pokazí se studií, ne s lékem. Začali jsme s tím, že jsme měli dva tisíce pacientů, tedy klinická data. Zůstali jsme pouze my a čtyři další velké firmy. Společnosti na tom ztratily strašně moc peněz, tak to vzdaly.“