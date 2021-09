Konec slevy jízdného, stavby hospiců. Jak politici chtějí řešit stárnoucí Česko

V roce 2050 bude podle odhadů statistiků třetina populace ve věku nad 65 let. Zajištění důstojného stáří pro všechny seniory, kteří potřebují péči, pokulhává už dnes a do budoucna to bude čím dál větší problém. MF DNES se zeptala zástupců politických stran, které mají šanci dostat se po volbách do Sněmovny, jak situaci chtějí řešit.