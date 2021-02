Vězni či senioři hledali práci těžko už před krizí, pandemie jim pohoršila

Kdy to má smysl Pro vykonávání některých pozic je čistý trestný rejstřík nezbytný a je stanoven speciálními předpisy. Týká se to například zdravotníků, policistů nebo učitelů. U většiny ostatních pracovních pozic by měl ale zaměstnavatel jednoznačně vysvětlit, proč výpis z trestního rejstříku požaduje.