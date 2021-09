Péče o seniory v ČR kolabuje. Developeři chtějí budovat nové domovy důchodců

Počet lidí starších 65 let v Česku stoupá, zatímco počet lůžek v tuzemských domovech pro seniory spíše klesá. Ubytovací kapacita v zařízeních je navíc dlouhodobě vyčerpána a odborníci upozorňují, že se péče o seniory může v budoucnu značně zkomplikovat. Nový investiční fond proto sází na výstavbu domovů důchodců, do osmi let jich chce dokončit aspoň 20.