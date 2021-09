Anketa: zachovat, snížit či zrušit? Opozičním stranám vadí slevy na jízdném

Po říjnových volbách by se to však mohlo definitivně změnit. A to nejen kvůli odlišným postojům opozičních stran. Ekonomové upozorňují zejména na to, že si příští vláda, ať už v ní zasedne kdokoliv, takto štědré příspěvky jednoduše nebude moci dovolit.

„V době rekordních rozpočtových schodků, vzniklých mimo jiné mimořádnými valorizacemi důchodů, se skutečně jeví tříčtvrtinová sleva jízdného jako nepřiměřeně štědrá,“ uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Nedovede si však představit, že by politici slevu zrušili úplně. Jako nejpravděpodobnější se podle něj zatím jeví varianta, že by se státní příspěvek omezil. K tomu se podle ankety MF DNES přiklání například koalice Pirátů se Starosty.