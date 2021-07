Na výlet vlakem či autobusem mohou senioři vyjet i za čtvrtinu ceny

Je vám šedesát pět let nebo víc? Pokud ano, tak se vám na výlety rozhodně vyplatí jezdit vlakem či autobusem. Tedy vyžaduje to víc plánování i disciplíny, ale rozhodně to vyjde levněji, než kdybyste vyrazili autem, byť by bylo plně obsazené.