Naděje pro pacienty s demencí. V Praze vznikla první mozková banka

Trvalo to patnáct let, ale nakonec se dočkali. Přednosta neurologické kliniky Robert Rusina a přednosta Ústavu patologie a molekulární medicíny Radoslav Matěj letos otevřeli první takovouto banku. Sídlí v útrobách Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze a na první pohled se může zdát, že člověk zabloudil do skladu. Menší místnost v podzemí totiž vyplňují jen regály s různými nádobami. Právě zde ovšem mozková banka sídlí.