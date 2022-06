VIDEO: Česká „Whitney Houston“ nemůže zpívat. Manžel ji udeřil do krku

Majitelka kdysi téměř tříoktávového sopránu má nyní problém zazpívat i lidovou písničku „Vyletěla holubička ze skály“. Manžel, hudebník Jiří Špidra (84), který je kvůli prohlubující se demenci odkázán na její pomoc, poranil zpěvačku v prosinci 2020.

„Má takový reflex, jak se mu sáhne na kalhoty, tak je zle. Chtěla jsem ho osprchovat, snažila jsem se mu ty kalhoty sundat a on mě praštil. Dostala jsem do krku pravý hák. Myslela jsem, že to nic není, protože jsem normálně mluvila a nic se nedělo, ale pak jsem zjistila, že nemůžu zpívat,“ líčí Marcela Králová.

Když se s žádostí o pomoc obrátila na lékaře, posílali ji bezvýsledně od jednoho k druhému. Vypráví, jak jí jeden odborník řekl, že je stará a ve svém věku už nemá na zpívání nárok.

„Že mi atrofují hlasivky a že už prostě zpívat nebudu. Tak jsem si pomyslela něco jako, že je blbec. Odešla jsem v nedobrém psychickém stavu,“ vzpomíná. „Měla jsem s sebou manžela. Zdravotní sestřička se divila, co tam dělá. Řekla jsem jí, že ho nemám kam dát, že jsem na něj sama, tak ho beru s sebou. Odpověděla, že má být v ústavu,“ popisuje nepříjemný zážitek.

V další nemocnici se dozvěděla, že když může mluvit, tak není pro lékaře pacientkou. Doporučili jí však specialistu na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze, kam teď dochází na elektrostimulace.

„Jak se na něj můžu zlobit?“

„Zpívání mi strašně chybí. Jirkovi tady pořád pouštím nějakou muziku, on si u toho brouká a já si nemůžu vůbec zazpívat,“ říká s tím, že je těžké se na něj hněvat za to, co jí způsobil.

„Za vteřinu neví, že něco provedl. Ale někdy bych ho zabila, některé situace jsou k nevydržení. Dělám mu překážky, aby nestěhoval nábytek. Odtáhne mi psací stůl, vytáhne tiskárnu, klávesnice tady visí na drátě. Vezme jídlo, je to tady potom na gauči. Vezme pití, rozleje to, pak to rozšlape. Na zahradě sázím stromky, on je trhá.“

Už při příjezdu našeho štábu k domu, využil pan Špidra nestřežené chvilky, kdy jsme dovnitř nosili televizní techniku a povídali si s jeho ženou. Vydal se svižným krokem do ulice. Naštěstí ho zpěvačka asi po sto metrech doběhla a přivedla zpět. Když jsme s ní pak natáčeli rozhovor, obcházel hudebník neustále kolem domu s polštářem v náručí. Nachodil desítky koleček.

Loni v prosinci si to na zahradě nakráčel přímo do jezírka. Manželka ho pak namáhavě tahala z vody. Přes všechny trable, které s ním zažívá, ho odmítá opustit. Jsou spolu desítky let.

Zažila úspěchy i závist

Spolupracovat začali v první polovině sedmdesátých let. V roce 1977 vyšel Marcele Králové první singl, o dva roky později se jako nováček zúčastnila Bratislavské lyry a získala ocenění za interpretaci písně „Noční pláč“. V dalším ročníku si ze Slovenska odvážela zlato za skladbu „Monogram D+M“.

Úspěchy slavila také v zahraničí. Když se v létě 1985 zabil zpěvák Petr Sepéši a truchlící Iveta Bartošová se stáhla do ústraní, požádali ji, zda by místo nich mohla soutěžit v polských Sopotech. Píseň „Křídla štěstí“ jí tehdy napsal patnáctiletý Daniel Hádl, skladbu otextoval Vladimír Čort a zpěvačka s ní na festivalu získala Jantarového slavíka.

Zpívala kantilény, jazz i swing, pro rozhlas natočila desítky písní, tvořila s řadou renomovaných muzikantů, třeba s Gustavem Bromem. Na kontě má mimo jiné i několik českých coververzí hitů zmíněné zpěvačky Whitney Houston.

Na poměry v tuzemském šoubyznysu však moc ráda nevzpomíná. Zažila závist a z několika projektů ji podle jejích slov „vyštípali“. Říká, že když se rok před důchodem ocitla „na pracáku“ a chtěla aspoň na půl úvazku učit zpěv, bývalá kolegyně a pedagožka, která jí tehdy mohla se získáním místa pomoct, se k ní otočila zády.