Pokud máte smrtelnou nemoc, ochota platit za léčbu je obrovská, říká onkolog

Dá se říct, že se do výzkumu nových léků pro onkologické pacienty sype víc peněz, protože jde o závažné onemocnění?

Zčásti to tak je, ale musíme se na to dívat z celosvětového hlediska. Klinické studie se nedělají kvůli České republice, jsme jen velice malý hráč, takže to, jak se k tomu staví náš stát, není z globálního pohledu úplně rozhodující. Na druhou stranu podpora klinických studií z veřejných financí je vždycky výhodná a potřebná. Tohle pochopilo například Polsko, které začalo akademické klinické studie masivně subvencovat, takže i my bychom si měli dávat pozor, aby nám neujel vlak.

Průměrná délka dožití se zvyšuje, takže se zvyšuje riziko, že se dožijeme nádoru. Kdybychom všichni v šedesáti zemřeli na infarkt, onkologických onemocnění bude méně.