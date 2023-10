Pacientek se ptám: už víte, proč jste měla rakovinu? A ony vědí, líčí lékařka

Veřejně známé pacientky informují o své diagnóze v dobré víře, ukazují, že s rakovinou se dá bojovat, a přitom skoro normálně fungovat. Ženy, které trpí stejnou nemocí vidí, že v tom nejsou samy, ty zdravé to často popostrčí, jdou na preventivní vyšetření a případný problém se může odhalit už v zárodku. Přesto, z vašeho pohledu, když onemocní známá žena a mluví se o tom, je to spíš plus nebo mínus?

Velmi záleží na věku. Anička Slováčková je známá osobnost, Patricie Janečková byla taky, ale populární je i Chantal Poullain. Všechny spojuje jedna nemoc. Patricie zemřela, Aničce se rakovina vrátila, ale Chantal říká: ta můj nádor je dávno pryč!

Myslím, že to platí pro většinu rakovin prsu, jsou to taková varování, zůstává po nich vykřičník: vidíš, štvala jsi svoje tělo do padnutí, dělala jsi blbost!