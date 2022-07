Dej si ještě aspoň koláček! Jak odolat letním nástrahám a udržet si figuru

Psycholožka Iva Málková založila v roce 1990 společnost pro zdravé hubnutí STOB, ale kdo by ji považoval za apoštola askeze, pletl by se. Když jsem ji naposledy viděla, měla za sebou desítky kilometrů na kole, a tak si s chutí dopřála pivní speciál – zvítězilo pivo s chilli, protože má ráda pálivé. Její veselá energie je nejlepším důkazem, že našla správný klíč k vyváženému životu.

Iva Málková

Desítky let píšete bestsellery o výživě. Jak se vyrovnáváte s faktem, že se vědecká doporučení pořád mění?

Zas tak moc se nemění. Základ zůstává stejný. Jasně, výjimečně se objevují studie popírající ty předchozí, mění se názor třeba na vajíčka nebo margaríny, na frekvenci jídla, ale to jsou detaily. Kdo žije rozumně, toho nemůže změna doporučeného počtu vajec rozhodit.

To zní optimisticky. Ale slýchám i další důvody, proč je nemožné žít zdravě: někomu to připadá jako utrpení, jinému jako drahá legrace.

To si vůbec nemyslím. Ve Stobu máme rádi nápadité vaření ze základních surovin. A právě ty bývají levné. Nejvíc peněz člověk vyhodí za zbytečnosti – limonády, sušenky, chipsy, hot dogy. Vaření a pečení z toho, co nabízí sezona, prospěje tělu i peněžence. Stejné je to i s pohybem. Leckdo říká, že na fitko nemá. Ale když si koupí dobré boty, stanou se jeho fitkem okolní kopce a ještě se nadýchá čistého vzduchu a užije si výhledy. Perfektní jsou také „pohybové svačinky“. Výzkumy ukazují, že nejsme stvořeni pro dlouhé sezení. Mnohem lepší je jednou za hodinu se zvednout a něco malého udělat – odnést lejstra o dvě patra výše, obejít rychle park před domem, nebo si při home officu pustit oblíbenou písničku a tři minuty jen tak třeštit. Tělu i duši to moc prospívá.

Sama jste váhu řešila už jako dítě, že?

Já zas tolik ne, to máma mě vždycky při jídle sledovala ostřížím zrakem. Ale hubená jsem nebyla. Při studiu psychologie mě to celé začalo velmi zajímat – mimo jiné i proto, abych se časem nestala trápící se koulí. Diplomku už jsem psala na téma kognitivně-behaviorální terapie obezity. Dodnes ze zvědavosti sama na sobě zkouším nové metody hubnutí. Někdy je legrační zjistit, co mi mladí koučové doporučují, aniž by vzali v úvahu, že už mi není třicet jako jim. Chci ale vyzkoušet všechno, už jen proto, abych mohla mít názor. A pořád jsem si jistá, že nejlepší cesta k hubnutí je ta nejpřirozenější, bez radikálních diet a výkyvů.

Na jedné přednášce jste vysvětlovala, že jste dlouhodobě spokojená se svou mírnou nadváhou, protože je to pro vás přirozená váha, ve které je vašemu tělu příjemně. Jak ale poznám, kde je právě u mě tato hranice? Tohle je zajímavé – někdy musím adeptkám hubnutí dokonce vysvětlovat, že vůbec hubnout nepotřebují. Naše tělo má svou optimální váhu, kterou si je zdravě žijící člověk schopen udržet bez trápení. Stejně jako u inteligence nebo výšky i u váhy má každý trochu jiné nastavení od přírody. A zatímco pro někoho je snadné udržet si celý život BMI 23, pro jiného je to zoufalý boj proti přírodě. Když se pak snaží vyhovět oficiálním normám, nezbývá mu než chronicky hladovět, a to není dobré řešení. Pokud žijete zdravě, můžete být s pár kily navíc šťastnější, než když s nimi budete marně bojovat.

Inspirací pro skupinové kurzy STOB se vám stali američtí Weight Watchers, kteří nakonec díky vám ani neotevřeli svou pobočku v Česku. Na kurzy se hlásí stále noví lidé, roste i počet odborníků, kteří s vámi spolupracují, do STOB je zapojena i celá vaše rodina. Píšete společně knihy a kuchařky. Pořádáte exotické zájezdy, které naplňují vaši touhu po moři a cestování. Existuje vůbec ještě sen, který se vám nesplnil?

Hlavní splněné sny jste popsala. Za svůj život jsme učinili šťastnějšími desítky tisíc lidí a máme úžasné pokračovatele. Ale protože jsem tvořivý člověk, kdo ví, jaké sny ještě přijdou.