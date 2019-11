Nehubněte násilně. Změna jídelníčku musí být příjemná, říká Iva Málková

Seriál , aktualizováno

Dosáhnout trvalé změny tím, že si něco nadobro odepřeme, nejde. Jednoho dne selžeme, ulomíme si kousek čokolády a pak ji ze zoufalství sníme celou. Nemá to smysl, zlobíme se na sebe a začneme pochybovat. Jak to vzít za správný konec? Na to jsme se zeptali v dalším dílu seriálu Vím, co jím doktorky Ivy Málkové.