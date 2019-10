Ženy mají o porodu utkvělé představy. Jedna žvýkala pupečník, říká gynekolog

Je pozoruhodné, jak zdraví a chování člověka ovlivňuje střevní mikrobiom, tedy střevní bakterie. Je stejně důležitá pro ženy i kvalita vaginálního mikrobiomu?

To je v současné době hodně moderní otázka, která se řeší celosvětově. Kvalita vaginálního mikrobiomu, to znamená osídlení pochvy, je téma dne zejména pro některé rodičky, které jdou na císařský řez. Nechávají si udělat výtěr pochvy rouškou a tou dítěti po porodu otřou obličej, aby jakoby prošlo přirozenou vaginální cestou. V České republice se to ale děje zatím jen výjimečně.