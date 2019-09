V 74 letech porodila dvojčata. Aby ještě udělala radost manželovi

Podle ošetřujícího lékaře Sanakajály Umašankara, který porod dětí vedl, je těhotná sedmdesátnice vzácným případem zejména proto, že těhotenství u ní proběhlo bez jakýchkoli komplikací. Žena netrpěla žádnými zdravotními problémy a otěhotnět se jí podařilo na první pokus hned během prvního cyklu umělého oplodnění, při němž bylo použito vajíčko dárkyně a sperma jejího osmdesátiletého manžela.



Novopečená matka a její manžel jsou svoji od roku 1962, ve snaze zplodit potomstvo však nebyli úspěšní. „Navzdory snaze se jí nepodařilo otěhotnět ani poté, co navštívila několik nemocnic. I když u ní před 25 lety proběhla menopauza, silná touha stát se matkou jí zůstala,“ řekl novinářům Umašankar.

Loni se podle něj rozhodla podstoupit umělé oplodnění poté, co se díky této metodě narodil potomek její 55leté sousedce. Žena po umělém oplodnění otěhotněla letos v lednu a byla pak pod stálým dohledem lékařů.

Indie v minulosti držela hned několik rekordů nejstarších matek. Například v roce 2008 v indickém státě Uttarpradéš dvaasedmdesátiletá žena porodila po umělém oplodnění dvojčata. V roce 2016 sedmdesátiletá Indka z Amritsaru porodila syna. Média však upozorňují na to, že udávaný věk indických matek nemusí být úplně správný, neboť mnozí Indové sami přesný rok narození neznají.

Věk žen pro umělé oplodnění v některých zemích není omezen, v Česku ho ale smí ženy podstoupit jen do 49 let, přičemž zdravotní pojišťovny proces hradí do 39 let.

