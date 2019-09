Porod z cizí dělohy. Čeští lékaři využívají žijících i zemřelých dárkyň

„Nemůžu prozradit detaily. Jedná se na jedné straně o vědeckou studii, jejíž závěrečné výsledky budeme prezentovat až okolo roku 2023, a zadruhé také chci, aby naše příjemkyně dělohy byly úplně v klidu a nebyly ve stresu,“ říká Roman Chmel, přednosta tamní gynekologicko-porodnické kliniky.



Je ten narozený chlapeček takový malý zázrak?

Pro nás, kteří jsme se programu transplantace dělohy s využitím metod asistované reprodukce v léčbě ženské neplodnosti věnovali v podstatě posledních pět let, to malý zázrak je. Až dva měsíce poté, co jsme se rozhodli s touto studií začít, se narodil ve Švédsku první chlapeček ženě po transplantaci dělohy.