Hubnu díky přejídání, směje se o čtrnáct kilo lehčí Jaroslava

„Hubnout mě přiměla především fotografie z narozenin mého kamaráda, kde se moje kypré tvary fakt nedaly přehlédnout. Zírala jsem na tu fotku a nemohla pochopit, že jsem to opravdu já. Když jsem se zvážila, byla jsem v šoku, váha 90 kilo mi přišla při mých 168 centimetrech a věku 45 let vyloženě zdrcující. I když jsem byla vždycky ‚holka krev a mlíko‘, nikdy jsem takhle hodně nevážila. Byl to prostě masakr a já jsem se rozhodla, že to tak nenechám,“ říká Jaroslava, která se ve svém životě pokoušela zhubnout mockrát, jenže s nevalnými výsledky.

Vzala jsem si větší hrnek

„Když jsem ale viděla mou kamarádku Zuzanu, jak úžasně shodila a zkrásněla, řekla jsem si, že to přece musím zvládnout taky. A právě ona mě přivedla do Naturhouse k výživové poradkyni Irence Koudelové, která je úžasná, empatická a moc jí záleží na klientech.

Zjistila jsem, že můj největší problém byl pitný režim, pila jsem málo, hlavně jsem ale paradoxně málo jedla. To mě překvapilo! Je zajímavé, že i když změna životního stylu byla u mě velká, moc potravin jsem vyřadit nemusela. Alkohol jsem nikdy nepila a na sladkosti si nepotrpím. Oblíbenou kávu mi paní poradkyně sice nezakázala, ale z původních pěti šálků mi povolila denně tři. Tak jsem si holt vzala větší hrnek,“ směje se Jarka.

„Nikdy dříve jsem toho tolik nesnědla. Je úžasné, že i díky tomuhle ‚přejídání‘ jsem začala hubnout. Když jsem ztratila prvních 6 kilo, opravdu se mi ulevilo a přestaly mě bolet záda a nohy,“ sčítá výhody sympatická dáma, která se nakonec dostala na 76 kilo.

Pomohla jí v tom i jóga, plavání a dlouhé procházky s pejskem. Ale taky kamarádka Zuzana, jíž s úsměvem říká bachař, protože ji hlídala, motivovala, sestavovala jí jídelníček a někdy i vařila.

S láskou Jaroslava vzpomíná i na svoje dětství. „Byla jsem chtěná a milovaná, neměli jsme sice moc peněz, ale rodiče se mi hodně věnovali. Prázdniny jsem pravidelně trávila na chalupě u babičky a dědy. Babička byla báječná kuchařka, vůni jejích dobrot si vybavuju dodnes. I když mi vždycky chutnalo, ani v pubertě jsem nebyla silná, řekla bych spíš holka se ženskou postavou,“ vzpomíná sympatická žena narozená ve znamení Střelce, která má z bývalého vztahu dceru Kristýnku.

„Těhotenství jsem celé úspěšně prozvracela, takže jsem nabrala jen 10 kilo a domů jsem šla skoro stejná jako před otěhotněním. Na dceru jsem moc pyšná, ta se mi v životě podařila nejvíc. A povedlo se mi ještě něco! I když jsem už další děti mít nemohla, splnil se mi sen o velké rodině. Tu si přivedl můj partner, se kterým žijeme devět let a pět let z toho jsme manželé. Díky jeho dětem jsem už ve svém věku dvojnásobnou babičkou a jsem na to pyšná,“ ukazuje fotky vnoučat Jaroslava a vychvaluje manžela.

Pár triků Pijte maté

Popíjejte pravidelně čaj maté. Obsahuje kofein, který spouští spalování tuků. Půl hodiny před jídlem vypijte vždy šálek. Zařaďte řepu

Odbourávat tuky pomáhá i červená řepa, konkrétně obsažená bílkovina betain. Zařaďte ji do jídelníčku, na internetu najdete spoustu prima receptů.

Ženská má být prostě ženská

„Milan je skvělý člověk, přítel a parťák. Nikdy mi nic, co se týče postavy, nevyčítal. Na vánoční dovolené mě pochválil a konečně mi ukázal zatajovanou fotku z mých 45. narozenin! Jsem tam fakt šílená machna, když jsem to viděla, málem mě ranila mrtvice. Ale nasmáli jsme se u toho. Milan mě teď nejradši vidí v šatech, protože tvrdí, že ženská má být ženská! A já s tím souhlasím! To se mi to nakupuje, když mám teď z konfekční velikosti 44/46 pouhých 38/40. Cítím se prostě bezvadně, nejsem unavená ani oteklá a nic mě nebolí.“

Jaroslavin manžel je vášnivý cestovatel, díky němu tak jeho žena poznala spoustu destinací. „A i když letos v létě do zahraničí asi nepojedeme, nevadí, u nás je taky krásně. A fajn je i na naší zahradě. Ne, že bych zrovna patřila k zaníceným pěstitelkám zeleniny a kytek a ryla se denně v záhonech, ale moc rádi grilujeme. Hlavně ryby, maso a zeleninu, nepotřebujeme k tomu ani chleba nebo jiné přílohy... Zkuste to taky, je to super.“