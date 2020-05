Chtěla zhubnout, ale nenáviděla cvičení. Přebytečná kila shodila tancem

Vždy patřila mezi silnější děti. Už jako malá holka dostávala různé zdánlivě roztomilé přezdívky jako medvídek nebo čmelák. Sama ale vnitřně bojovala s tím, jak vypadá. Ve škole ji nikdy kvůli vzhledu nešikanovali. Jak sama říká, na dětech ale bylo vidět, že se na ni dívají s odporem. Nelíbila se sama sobě a vadilo jí, že kila navíc způsobují i zdravotní problémy. Bolely ji klouby, zadýchávala se i při běžné chůzi a děsila se budoucnosti.

„Dříve jsem schválně vstávala jako první z rodiny, abych si mohla sama v klidu sníst celou čokoládu. Nechtěla jsem, aby mě někdo viděl. Pak jsem si ještě dala normální snídani. Kombinace nulového pohybu a konzumace takových věcí způsobila mou obezitu,“ sdělila pro server thesun.co.uk.

Před pár měsíci se rozhodla pro změnu a chtěla vyzkoušet něco, co ji bude bavit. Koupila si DVD s lekcemi tance a pustila se do toho. „Ty začátky byly velmi těžké. Moc mi to nešlo, byla jsem zadýchaná, unavená. Málem jsem to vzdala. Ale bavilo mě to a díky tomu jsem v tom pokračovala,“ svěřila se.

Nejprve tančila dvě hodiny týdně. Později se jí to zalíbilo natolik, že tančila hodinu každý den. „Poslouchala jsem u toho své oblíbené skladby a to mě hnalo kupředu. Opravdu mě to moc bavilo. A viděla jsem výsledky po pár týdnech. Začala jsem hubnout v pase,“ popsala své taneční začátky.

Tanec doporučuje všem, kteří chtějí začít s pohybem, ale nemají rádi cvičení. Podle ní je to skvělý způsob jak shodit kila a navíc se třeba i zabavit v karanténě. „Tančit můžete doma u televize nebo klidně v kuchyni během vaření,“ dodala. Původně měla téměř sto patnáct kilogramů. Cvičením a lehkou proměnou jídelníčku zhubla na pětašedesát kilo za pár měsíců.