Už zase vyběhnu kopec a můžu koukat do zrcadla, raduje se Jana z diety

„Kdysi jsem se věnovala gymnastice, hrála jsem fotbal a ping - pong. Pohybu jsem měla tolik, že nebyla šance přibrat. To vše přišlo až s léty. Jako kadeřnice jsem neměla čas se přes den najíst, věnovala jsem se klientkám a potom jsem všechno doháněla večer. Najednou mi táhlo na šedesátku, při výšce 164 cm jsem měla 127 kilo a cítila se pod psa. Nutně jsem se potřebovala dostat aspoň pod metrák a bylo mi jasné, že z takhle velké obezity se sama nevyhrabu,“ přiznává Jana Vítková, která se jednoho dne rozhodla, že zhubne, a zavolala do poradny Cambridge Weight Plane. Tam se jí ujala výživová poradkyně Yveta Skalická.

„Prvních čtrnáct dnů jsem si myslela, že to nedám. Naštěstí začala jít kila dolů a to byla velká motivace. Paní Skalická mi vytrvale dodávala odvahu a kuráž, a když viděla mé výsledky, nešetřila chválou. A já si pomáhala, jak jsem uměla. Doma jsem ‚vyčistila‘ ledničku od uzenin, mléka a tučných výrobků, abych nebyla v pokušení. Je pravda, že jsem tou dobou k sobě nikoho nezvala, abych nemusela vařit jídlo, které by mě lákalo,“ prozradila sympatická dáma, které se podařilo za pět měsíců shodit 50 kilo a dostat se na ideálních 77 kg. Pomohl jí i pohyb.

„Běhala jsem na pohyblivém páse a využívala přístrojovou lymfodrenáž. ‚Zavírali‘ mě tam do speciálních nohavic, které mi krásně masírovaly nohy a rozhýbaly mi lymfatický systém,“ pochvaluje si Jana, které se změnila nejen postava, ale i chutě. Dřív jedla především uzeniny, jako dítě měla nejradši párek. V poslední době si potrpí na sladší jídla a sem tam si něco upeče podle receptů od výživové poradkyně. A také sama vymýšlí vlastní recepty.

„Nepoužívám mouku, ale psyllium, bílý jogurt nebo nízkotučný tvaroh, mák, kokos, stévii, vajíčka, rybíz, borůvky, různá semínka a ořechy. Když mě chytne mlsná, peču skvělé domácí koláče. Zkuste to, jsou výborné a netloustne se po nich,“ radí žena narozená ve znamení Kozoroha, která díky hubnutí potkala novou kamarádku a šéfovou v jednom.

„S Yvetou jsme si čím dál víc rozuměly, až se z nás časem staly kamarádky. Dokonce jsem začala u ní v kadeřnickém salonu Centrum zdraví pracovat jako kadeřnice a dobře nám to funguje. Mám skvělou šéfovou a výživovou poradkyni v jednom. No, neberte to! Věřte mi, že když mi v práci řekne: ‚Tohle nežer!‘, tak na to vlastně už vůbec nemám chuť,“ směje se Jana, která se dnes cítí naprosto báječně.

„Zmizely zdravotní potíže, upravil se krevní tlak, nemám otoky a nejsem tolik unavená. Schody i kopec už vyběhnu jedna dvě a ani se u toho nezadýchám. Do zrcadla se už taky ráda podívám, protože tam vidím úplně jinou ženu, štíhlejší a spokojenější. A co teprve nakupování! S radostí jsem si koupila menší šaty, kabát, kalhoty a svetr. Vždyť já se z velikosti XXL dostala na L, někdy si v pohodě obleču i emko. A pěkné oblečení jsem loni na podzim vyvezla i do zahraničí, kam jsem odjela na školení o vlasové kosmetice,“ pochlubila se na závěr Jana.

Podařilo se zhubnout i vám? Nebo právě hubnete? Napište nám, můžete vyhrát balíček luxusní kosmetiky.