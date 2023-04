Záda v plavkách bez faldů a bolesti. Pomohou vám cviky i jídelníček

Nebude to dlouho trvat a odhalíme se v plavkách. Právě teď je zapotřebí na své postavě co nejvíce „zamakat“. Ve čtvrtém díle našeho seriálu Hubneme do plavek se tentokrát zaměříme na záda. Odborníci vám poradí speciální jídelníček a také správné cviky. Díky nim se tak zbavíte nejen „faldíků“, ale i nepříjemných bolestí zad.