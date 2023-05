Rady, jak si zhubnutí udržet. Držte se středomořské diety a hýbejte se

Ilustrační fotografie

Pro mnohé ženy to může být největší problém. Dokážou se sice zdravě vyhecovat, aby se před plavkovou sezonou zbavily nadbytečných kilogramů a zpevnily postavu, ale po několikatýdenním úsilí povolí a kila jdou zase nahoru.

Co tedy udělat pro to, aby vaše snaha nepřišla vniveč? Je to zdánlivě jednoduché: stačí „jen“ dodržovat správný jídelníček a nezapomenout ani na pohyb. „Pokud se chcete udržet v kondici, je samozřejmě nezbytně důležitá správná strava, bez té se to prostě neobejde. Dobré je k ní ale přidat i různé pohybové aktivity,“ potvrzuje Věra Burešová, hlavní výživová specialistka center pro hubnutí a výživu Naturhouse.

A hlavní trenérka Contours Fitness Clubu pro ženy Tereza Kompánková dodává: „Je potřeba si uvědomit, že každá změna, pro niž se rozhodneme, je účinná v momentě, kdy jsme schopni ji opravdu dodržovat.“

Stačí i svižná chůze

Začněme u pohybu. Někdy stačí i zdánlivě málo, kupříkladu svižná chůze, která je teď na jaře, kdy všechno kvete, naprosto ideální. Posilujete nejen své tělo, ale v prosluněném počasí si osvěžíte také svou mysl.

„Jestliže chcete ubrat nějaká kila, je dobré kombinovat kardio cvičení s posilováním. Vyberte si podle svých možností, může to být kolo, plavání, brusle, ale třeba i rotoped. Zkrátka cokoliv, co vás bude bavit,“ doporučuje Věra Burešová. A jak poznáte, že to děláte správně? U kardia platí jednoduchá rada: stačí aktivitu provádět v takovém tempu, abyste u ní mohla normálně mluvit a nezadýchávala se.

A jak je to s posilováním? „Rozdělte si cvičení na horní a dolní polovinu těla. Vždy se zahřejte, důkladně protáhněte aktivním strečinkem, abyste předcházeli zranění. Následně si stačí zkombinovat 2 až 3 svalové partie. Nebojte se nakombinovat 2 až 3 cviky na tu samou partii a proložit cvičení kardiem, nebo posílením středu těla,“ radí trenérka Tereza Kompánková. Tipy na cviky na jednotlivé partie najdete zde.

Jestliže vám jde „pouze“ o doladění a vytvarování postavy, můžete zařadit jógu, pilates nebo kalanetiku. A pokud máte problém cvičit sama, v takovém případě není nic snazšího, než si zasportovat nebo zaposilovat v kolektivu. „Skupinové sporty jsou ideální, protože vedle pohybu zažijete jistě také mnoho zábavy,“ říká trenérka.