Mít genitální herpes není ostuda, říká influencerka

„Jednoho dne ráno jsem se probudila a na genitáliích jsem měla několik svědivých a bolestivých puchýřků. Má první zkušenost s genitálním oparem byla otřesná. Měla jsem opravdu velká ložiska,“ uvedla pro Dailystar influencerka, která ve svých podcastech řeší ožehavá témata.

Opar prý chytla od bývalého partnera, kterému věřila. Dušoval se, že má za sebou testy na pohlavně přenosné choroby a je v pořádku. Neměla tedy sebemenší podezření, že by se mohlo něco stát. Když se opary objevily poprvé, došla k lékaři, který diagnózu genitálního oparu potvrdil.

„Okamžitě mi došlo, že to není legrace. Moc dobře jsem věděla od známých a z informací z internetu, že je to věc, která mě bude trápit po zbytek života,“ pokračovala.

S diagnózou se zprvu svěřila pouze sestře a aktuálním sexuálním partnerům. Bylo to pro ni ponižující a nedokázala se s tím svěřit komukoli jinému. „Cítila jsem se špinavá, špatná, nepoužitelná. A několikrát jsem ukončila vztah těsně před tím, než mělo dojít na sex, protože jsem zkrátka danému partnerovi o genitálních oparech nechtěla říct. Styděla jsem se za to. Mám sice medikaci, kterou si vezmu, aby zmírnila příznaky, ale nikdy se toho nezbavím,“ sdělila.

O všem promluvila veřejně až před pár měsíci, když zjistila, že se se stejnou diagnózou potýkají další dvě její kamarádky. I ty se styděly o tom hovořit. Jak Lara uvedla, když u ní genitální herpes propukne, mívá velké bolesti hlavy i oblastí okolo genitálií. Je velmi unavená, nemá chuť cokoli dělat a s ohledem na bolestivost této záležitosti nemá chuť ani na jakékoli pohybové aktivity. „Lidé by o tom měli vědět. Neměli by se za to stydět. A pokud mají možnost se před tím ochránit, měli by to udělat. Povězte o tom svým dospívajícím dětem,“ dodala.