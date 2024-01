Žena si splnila dětský sen, doma má tisíce poníků

Někteří poníci mají obrovskou cenu a shání je na internetových aukcích. Každý den si sedne k počítači a několik hodin hledá poníky, které ještě nemá. Stále jich je na světě mnoho, po kterých touží. Mezi její nejcennější kousky patří poník s názvem Fireball, kterého si nechala dovézt až z Thajska.

Její sbírka v současnosti čítá přes tři tisíce poníků. A utratila za ně v přepočtu bezmála milion korun. „Chtěla bych o své sběratelské vášni napsat knihu. Pro mnoho lidí jde jen o obyčejné poníky. Každý z nich má ale svou historii a význam. Někteří mají obrovskou hodnotu. Mým snem je jednou založit muzeum, kde budou k vidění pouze tito poníci,“ uvedla žena pro The Sun.

Prvního poníka dostala, když byla ještě malá holčička. Jmenoval se Sněhová vločka a vyprosila si ho u rodičů za odměnu. „Dnes mám tisíce poníků a mám pro ně v domě dokonce samostatnou místnost. Ta už trochu praská ve švech a potřebovala bych větší prostory. Před pár lety jsem si kvůli místnosti navíc kupovala dům, teď už by to asi chtělo to muzeum,“ pokračovala se smíchem sběratelka.

Každý den se chodí na poníky koukat a také je denně v kontaktu s ostatními sběrateli. Není jedinou vášnivou sběratelkou poníků. „Je to komunita skvělých lidí a jsem ráda, že mohu být její součástí,“ dodala.