Pomohly mi malé porce, říká Renáta. Za rok zhubla 10 kilogramů

„Ženské tvary jsem sice měla vždycky, nadváha mě ale nikdy netrápila. I po porodech jsem vážila mezi šedesáti a sedmdesáti kilogramy,“ ohlíží se do minulosti Renáta. První změny prý zaznamenala až po přechodu, kdy se začala obalovat tukem v oblasti zad, ramen a bříška.

„Šaty na mně praskaly ve švech, a i když jsem občas sundala dvě nebo tři kila, za pár týdnů byla zase zpátky i s nějakým tím bonusem navíc. K tomu se časem přidaly první problémy s pohybem,“ dodává.

Pár triků Jezte pomalu

Výzkumy ukázaly, že ti, kdo jedí rychle, toho snědí víc. Tělu totiž chvilku trvá, než si uvědomí, že má dost. Více vlákniny

Při hubnutí je nutné zařadit do jídelníčku více vlákniny, navozuje pocit plnosti.

Manžel mě rád fotí

„Zdaleka ale nešlo jen o pohyb. Manžel Libor mě na našich výletech s oblibou fotí. Je to takový jeho koníček, který sice moc nemusím, ale uznávám, že jednu dobrou věc přinesl. Otevřel mi oči. Na záznamech bylo vidět, jak tloustnu.“

„Stejně nemilosrdný byl i pohled do zrcadel v kabinkách obchodů. V nich sice každý vypadá trochu hůř, ale i tak mi došlo, že to křivé zrcadlo za moje kila nemůže. Každý den jsem si říkala, že už s tím musím začít něco dělat. Nakonec rozhodl covid, kterým jsem onemocněla,“ vzpomíná dnes příjemná blondýnka. Spolu s čichem stejně jako většina nemocných totiž přišla taky o chuť k jídlu.

Dobroty od kolegyň

„Manžel mě do jídla musel vysloveně nutit. Vůbec jsem na něj neměla pomyšlení, jedla jsem doslova a do písmene po malých lžičkách. Pár kilo tak šlo dolů jaksi samo.“

„Když jsem se uzdravila, začala jsem pracovat na částečný home office. Právě díky tomu jsem mohla v menších porcích jídel pokračovat, a jíst tak mnohem zdravěji, než kdybych denně chodila do práce. To byla pozitivní stránka lockdownu. Zatímco doma člověk sní jenom to, co si sám nakoupí, v práci ochutná všechno, co mu přijde pod ruku. A že toho nebylo málo. Nejrůznější dobroty do kanceláře nosila spousta kolegyň včetně mě. A to se to potom vesele kynulo. Tyhle časy už jsou ale dávno pryč,“ usmívá se sympatická dáma.

Výšlap na Bukovec

Z jejího jídelníčku zmizelo veškeré pečivo, a naopak do něj přibyla čerstvá zelenina, kterou si pěstuje na zahrádce. Výsledkem je báječný desetikilový váhový úbytek během jednoho roku.

„V té době jsem se začala taky víc hýbat a velkou zálibu jsem našla v chození s hůlkami na nordic walking. Turistika je už od začátku můj i manželův koníček. Přestože jsme v létě oslavili třicetileté výročí od svatby, pořád se máme rádi jako zamlada,“ směje se.

„Libor mi nikdy žádné kilo navrch nevyčítal. Jak sám říká (ale hlavně se podle toho i ke mně chová), líbím se mu pořád, a toho si vážím. Několikrát do roka společně vyrážíme na pěší túry do hor, kde bez hůlek nedám ani ránu.“

„Letos v září jsme byli týden v Příchovicích v Jizerských horách a na nedaleké Malé Jizerce se mi podařilo vyšplhat na horu Bukovec. V nohách jsme měli už hezkých pár kilometrů a venku bylo osmadvacet stupňů ve stínu, sluníčko pražilo, ale já to šílené stoupání dala. Vzhledem k tomu, že mám trvalé potíže s plícemi, bylo jasné, že mi těch deset kilo dole obrovsky pomohlo,“ pochvaluje si nadšená turistka s tím, že na pěší výlety ráda bere i dvě dospělé děti, Lukáše a Kláru, kteří jí prý dělají samou radost.

Lyžování v Jizerkách

Renáta také prozradila, že už se těší na blížící se vánoční svátky.

„Baví mě adventní koncerty a procházky po staré Praze. Nazdobím dům i zahradu, vyrobím adventní věnec a upeču cukroví. Jasně, že ho ochutnám, ale nemíním to přehánět. Na Štědrý den si dáme rybí polévku, smaženého kapra a bramborový salát, to musí být.“

Případná kila navíc u Renáty prý nemají šanci, protože se na sklonku roku chystá vyjet na lyže do Jizerských hor. „Tam kalorie určitě nechám.“