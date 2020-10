Nepanikařte, ale buďte opatrní. Osm znaků, že jste mohli prodělat covid-19

Žijeme v divné a smutné době. Každé kýchnutí, zakašlání, malé zaškrábání v krku – všechno v člověku vyvolává obavy. Nejsem snad také nakažený obávaným covidem-19? Vítězstvím by pro mnohé snad bylo, kdyby ho už měli za sebou. A víte, že jste to dost možná i vy? Podle těchto osmi znaků to zjistíte.

1. Únava a kašel

Prvním příznakem je extrémní vyčerpání podobné jako při chřipce a kašel, při kterém se vám hůř dýchá. Určitě víte, jak to je při chřipce. „Dobře to poznají sportovci, třeba běžci. Vědí, že když jim začíná chřipka, musí na pěti kilometrech zastavit dvakrát. Při covidu to může být až čtyřikrát tak vysilující,“ přibližuje lékař Adam Spivak. Znáte se, víte jak reagujete na normální nachlazení. Porovnejte to.