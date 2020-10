Covid není chřipečka, varují experti. Jaké jsou tři scénáře epidemie?

Stále více lékařů se ohrazuje proti tvrzení, že covid-19 je jako běžná chřipka. „Nemáme data, zkušenosti, nemoc je nová. Je třeba pokora a průzkum,“ uklidňují odborníci rozhádaný národ. Jenže odmítači roušek i dalších striktních opatření vidí v covidu-19 podobný průběh, symptomy i následky jako má běžná chřipka. Jak se v situaci vyznat?



Co bude dál? Celý svět zkoumá, jak se bude koronavirová epidemie šířit. Epidemiologický tým z Minnesotské univerzity představil tři nejpravděpodobnější scénáře. První říká, že během příštích dvou let lze očekávat sérii menších pravidelně se opakujících vln, vždy silnějších v období sezonních chorob. Druhý scénář se podobá epidemii španělské chřipky, kdy v březnu 1918 zasáhla svět vlna první, která v létě opadla, aby s obrovskou silou udeřila na podzim, choroba nakonec zmizela po třetí vlně začátkem roku 1919.

Třetí scénář tvrdí, že epidemie covid-19 zůstane s lidmi léta a bude vypukávat v různém čase v různých místech po celém světě.

U někoho to tak být může, převažují však hlasy vědců, lékařů i mnohých nakažených, kteří před takovým zjednodušením varují. Onemocnění covid-19 odborníci teprve zkoumají a dosavadní výsledky ukazují třeba na dlouhotrvající potíže po vyléčení či velké procento pacientů s vážným průběhem, kteří končí v nemocnicích. To prožil i šestapadesátiletý herec a recesista Petr Čtvrtníček.

Topil jsem se jak v sudu

Dnes už je naštěstí z nejhoršího venku a možná mu zlepší náladu vtipy jako „od pondělí nesmí být přítomna u porodu už ani rodička“, ovšem ještě před pár dny se potýkal s nepříjemnými stavy, které přirovnal k topení v sudu. „Mně se to potom nějak rozjelo, říkal jsem si, že jsem tam nastydl, klasická viróza. Pak to člověka vezme do nějakých kleští, vypadá to jako hodně pitomá chřipka, pak nemůžete dýchat, jste jako v sudu, když se topíte. Myslím, že lehounce vím, jak vypadá waterboarding,“ řekl Čtvrtníček pro Český rozhlas.

Po zkušenostech s pobytem ve špitálu vyzývá i takový svéráz jako on k dodržování nařízení, jako je třeba nošení roušek, a kriticky hodnotí ty, kteří to odmítají.

„Dočetl jsem se, kolik procent Čechů odmítá roušku, protože je to nepohodlné, blbě se v tom dýchá. Říkají: Já to nosit nebudu, všecko je to fáma, budu to bojkotovat a hurá, my jsme revolucionáři! Není to žádná ostuda, srabáctví dát si ten vehikl na hubu a neprotestovat. Ono na tom něco je,“ dodal s připomínkou, že on, starý srandista a rebel, teď tady jako Zdeněk Svěrák říká lidem, aby byli zodpovědní.

Výzkum z Hradce Králové

Výzvu k odpovědnosti, ohleduplnosti a dodržování opatření vydala také Akademie věd ČR nebo Česká lékařská komora. „Covid-19 je závažnější než sezonní chřipka a ukazuje se, že častěji zanechává trvalé poškození zdraví, a to i u lidí mladých a jinak zdravých. O důvod víc, abychom byli opatrní,“ uvedl prezident lékařské komory Milan Kubek.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Zároveň říká, že nemá smysl spekulovat, kdo z lidí zemřel „na covid“ a kdo „s covidem“. To kritizuje i přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové Vladimír Koblížek: „Pro staré lidi je covid-19 nebezpečný. Výraz ‚s covidem‘ považuji za sociální darwinismus hodný fašistického přístupu,“ reagoval v rozhovoru pro iDNES.tv.

Na jeho pracovišti se tým kolem mladého lékaře Mikuláše Skály zaměřil na průzkum obtíží po odeznění nemoci. Skupinu tvořilo 79 pacientů s průměrným věkem 45 let. „Drtivá většina se léčila doma s relativně mírným průběhem. Překvapivé bylo, že víc jak polovina pacientů měla tři měsíce od nákazy dlouhodobé následky jako dušnost, únava, ztráty čichu i chuti a bolest na hrudi, stejně jako poruchy plicních funkcí, “ vysvětluje Koblížek.