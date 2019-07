Zbavte se strachu z cestování. Stačí snížit očekávání a plánovat

Nejčastěji se při cestování stresujeme tím, že chceme mít během své dovolené věci pod kontrolou. Ne vše však musí dopadnout navzdory plánování perfektně - špatný hotelový pokoj, nevyjde počasí… Celý rok se těšíme na to, jak si o dovolené odpočineme, co nezapomenutelného zažijeme, malujeme si vše růžově a ideálně. Snadno se pak stane, že něco ne zcela perfektního přijde.

Jak tedy zařídit, abychom si užili dovolenou i přes všechny momenty, kdy věci nejdou podle plánu?

Dobrou prevencí je snížit svá očekávání. Měli bychom si uvědomit, že dovolená je dobrá v tom, že nemusíme do práce a můžeme být s lidmi, se kterými jsme rádi. A to ostatní, co nemůžeme ovlivnit, není tak podstatné. Takový přístup nám dodá klidu a otupí hrany strachu a obav.

Bát se nemusíme ani cestovní horečky. I přesto, že během ní prožíváme určitou dávku strachu a stresu, dívejme se na ni jako na pomocníka. Je to přece právě cestovní horečka, která nám pomůže nenechat nic doma a být včas v odletové hale. Omezte příliš velká očekávání i vůči sobě.

„Chcete-li se zbavit strachu z cestování, začněte malými krůčky. Cesta na druhý konec světa opravdu nebude to pravé ořechové a místo krásných zážitků si přivezete spíše traumatické momenty. Pomalu rozšiřujte svou komfortní zónu a buďte připravení. Každému vašemu výletu by mělo předcházet poctivé plánování, jak, kde, kam a za kolik, a především co kdyby náhodou. Hlavně si důvěřujte, cestování opravdu není tak náročné, jak vypadá,“ říká cestovatelka Pavla Trávníčková.

Kde se bere strach? Strach patří mezi základní emoce, kterými jsme od přírody vybaveni. Stejně jako radost, smutek, hněv, překvapení a odpor nám strach pomáhá přežít, vyrovnávat se s prostředím, vyhnout se případnému ohrožení. V ideálním případě vznikne strach v reakci na to, co vnímáme. Člověk poté může zareagovat buď útěkem, nebo útokem, někdy také tzv. paralýzou, ztuhnutím. Strach vznikne v mozku a jako prožívaná emoce s sebou nese výrazný tělesný doprovod, který všichni známe. Může nabývat různých podob a intenzit - od drobného chvění v břiše až po obrovskou paniku připomínající prožitkem srdeční selhání.

Inspirujte se u zkušených

Je mnoho těch, kteří svůj strach překonali a dnes jsou v cestování mistři. A pokud se zrovna nikdo takový nenachází v okruhu vašich známých, inspiraci najdete na internetu. Zkušení cestovatelé vám doporučí místa, která byste měli navštívit, poradí, jak sehnat levné letenky, dají tipy na ubytování a mnoho dalšího.

Mezi takové cestovatele patří i Martina Gebarovská, která od roku 2011 procestovala téměř 60 zemí světa. Její rada do všech možných prekérních situací zní: „Nakonec se vždycky nějaké východisko najde.“ A dodává: „Na cestách se mi už tolikrát stalo, že jsem neměla kde hlavu složit, zmeškala jsem letadlo či loď, docházely peníze, byla jsem nemocná uprostřed džungle - a pořád jsem tady a rozhodně mě to od cestování neodradilo. Ať už se stane cokoliv, nikdy nic není tak horké, jak se to uvaří. Hlavu vzhůru, snažte se uklidnit a párkrát se zhluboka nadechněte. Řešení lítá někde kolem vás, jen ho musíte v tom emočním rozpoložení rozeznat a chytit.“

Svůj recept na cestovatelskou nejistotu dává i moderní poutník Ladislav Zibura: „Pro mě jsou zajímavější setkání s lidmi. Jsou různí a překvapují mě, na rozdíl od památek, pořád. Nejkrásnější zážitky jsou právě ty překvapující a přijde mi půvabné vystavit se nejistotě toho, kde budu spát nebo jíst. Oddat se světu je krásné. Je to jako randění. Člověk taky neví, co ho čeká.“

Ne každého samozřejmě lákají extrémní zážitky, které lze zažít při dlouhodobém cestování. Ale zkušenosti právě z takových cest nám mohou dodat nadhled a odvahu.

Článek vyšel v měsíčníku Zdraví.