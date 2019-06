Na dovolené nevařte. Otestovali jsme pro vás hotová jídla na cesty

0:41 , aktualizováno 0:41

Ačkoliv u mnoha rodin to v létě vyhrávají zájezdy s all inclusive nebo aspoň polopenzí, stále je tu spousta dovolenkářů, kteří se na cestách stravují z vlastních zásob. Jenže polévky z pytlíku či paštiky se přejí a vařit se každému nechce. Zkusili jsme proto, co nabízejí výrobci hotových jídel.