Žena je závislá na toaletním papíru, jí ho od rána do večera

Za rok utratí za toaletní papír v přepočtu šedesát tisíc korun. Přičemž průměrný americký občan utratí v přepočtu za toaletní papír zhruba čtyři tisíce korun.

Toaletní papír už jí zhruba dvacet let. „Lidé si mě často natáčí a fotí. Je mi to jedno. Vlastně mi nezáleží na tom, co si o mně lidé myslí. Mně to chutná a nikomu svým chováním neubližuji, takže to zkrátka neřeším,“ uvedla v pořadu My strange addiction.

S konzumováním papíru měl problém ženin bývalý partner. Myslel si, že si svou závislostí ničí zdraví. „Není to věc, kterou by měli konzumovat lidé. Není to pro naši stravu určeno. Je to absolutní nesmysl,“ sdělil.

Kinah přiznala, že s její závislostí mají problém někteří členové rodiny. Nelíbí se jim, že ještě nezašla k lékaři a nenechala se vyšetřit. Myslí si, že si toaletním papírem zanáší tělo. „Nevím, jestli je to opravdu nezdravé. Nepídila jsem se po tom,“ dodala.