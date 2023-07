V pětapadesáti má žena lepší figuru než ve dvaceti, denně cvičí

„Zhruba do čtyřiceti jsem měla spoustu sil, všechno šlo jako po másle. Pak jsem začala pociťovat určité změny. Přišla velká únava, změny nálad. Pomalu se blížila menopauza a já jsem to málem vzdala. Naštěstí jsem ale toto období překonala a na cvičení se nevykašlala. Teď jsem za to ráda,“ uvedla žena pro Dailystar.

V osmačtyřiceti letech prý s posilováním na chvíli úplně přestala. Pár měsíců chodila jen na jógu. Dnes se živí jako trenérka a radí ženám, které procházejí menopauzou.

„Chci pomáhat. Když vidím, jak se ženy cítí lépe, jsou veselejší a plné energie, mám z toho ohromnou radost. Ženy by se neměly odsuzovat a pomlouvat, ale měly by si pomáhat,“ míní.

Podle Laury se ženy po padesátce cítí neatraktivní, staré a bez energie. To vše ale může změnit pouhá půlhodina cvičení denně. „Endorfiny umí zázraky. Věřte mi. A nehleďte na to, co si myslí a říkají ostatní. Vy jste ty, které mohou něco změnit. Nenechte se nikým ovlivnit a jděte si za svým,“ dodala.