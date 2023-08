Žena má dvojí život, dopoledne je lékařkou a odpoledne mořskou pannou

Jako lékařka je každý den vystavena velkému stresu. Pracuje na traumatologii a přiznává, že někdy vidí věci, ze kterých se jen těžko vzpamatovává i jako profesionálka. Potřebuje pak dělat něco, při čem přijde na jiné myšlenky.

„Být mořskou pannou mě moc baví. Je to zkrátka jiný svět. Jako mořská panna jsem Athena Storm. Po práci jdu do akvária, na pláž nebo kamkoli jinam, kde bych mohla plavat ve svém převleku. Tuto roli si maximálně užívám a je pro mě velmi nabíjející, že mohu zlepšit náladu byť jen jednomu dítěti,“ svěřila se žena pro server Metro.

Yasmin je v komunitě, kde se i ostatní ženy mění na mořské panny. Mají mezi sebou i muže, kteří této zálibě propadli. Podle ženy je to parta skvělých lidí, kteří jsou velmi inteligentní a mají rozličné profese. Jsou jako jedna rodina. „Je to určitý typ herectví. Asi tak se to dá nejlépe nazvat. Rádi se měníme do této role. Je to pro nás ale mnohem přirozenější než pro normální herce, kteří se v nějakou postavu mění na jevišti. My se s těmito postavami denně ztotožňujeme. Je to naše druhé já,“ dodala.