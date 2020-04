Letos na jaře vynechte půst, říká terapeutka, která radí podle ajurvédy

„Tato nemoc je jednoznačně výsledkem toho, jak jsme žili doposud. Zda jsme měli čas na sebe, jak jsme o sebe pečovali, ale také jak jsme pečovali o druhé, a konec konců i o planetu. Myslím, že covid-19 má širokoúhlé pojetí a je třeba jej vnímat jako jakýsi signál k tomu, abychom náš život zjednodušili, odpočinuli si a byli mnohem skromnější, vnímavější k potřebám našeho těla, přírody a lidí kolem nás,“ říká fyzioterapeutka Klára Tuzarová a upozorňuje na to, že ajurvéda řeší naše zdraví celostně a systémově, nikoliv jen symptomaticky jako západní medicína.



Zatímco my většinou tyto signály těla přehlížíme, nebo řešíme jen projevy nemoci a nehledáme původní příčinu, pro ajurvédského terapeuta jsou známky typu zácpa, zvýšená suchost kůže, pocity pálení, necitlivosti, těžkosti po jídle, plynatost atd. prvotním varováním, že by někdy v budoucnu mohla vzniknout nemoc mnohem závažnějšího charakteru.

„Dokáže vše vysledovat z vašeho pulsu, tvorby tkání i toho, jak se stravujete, spíte a jaký máte denní režim. Na základě toho vám pomáhá tyto věci změnit tak, aby tělo dostávalo to, co potřebuje, a těšilo se tomu nejlepšímu zdraví,“ tvrdí fyzioterapeutka.

Co z toho plyne? Že bychom o své zdraví měli pečovat i tehdy, když žádné větší potíže nemáme. A protože ajurvéda vychází ze sezony, je nyní třeba jídelníček přizpůsobit jaru: jíst lehké, dobře stravitelné jídlo.

Podle Tuzarové bychom měli výrazně omezit konzumaci masa, cukru, mléčných výrobků a pečiva, protože to jsou těžké potraviny. Je vhodné zařadit do našeho jídelníčku právě rostoucí kopřivy a klíčky. Měl by být bohatý na zeleninu, obiloviny a luštěniny. Ke snídani si můžeme dát jáhlovou, krupicovou či kukuřičnou kaši s tepelně upraveným jablkem. Hlavním jídlem dne by měl být oběd. Tím může být například kičří (indické jídlo z rýže, mung dálu a koření) se zeleninou podle osobní preference a doporučení na základě vaší konstituce. Doplnit jej můžeme halloumi, tofu či lehkým masem (např. králík či kuře), pro větší výživovou hodnotu. K večeři je vhodná teplá polévka z kořenové zeleniny, nabízí řešení terapeutka.

„Zařazujte hodně hořké a svíravé chuti, obě mají schopnost stáhnout nečistoty a odnést je z těla ven. Typickými zastupiteli těchto chutí je většina listové zeleniny, brokolice, mrkev, celer, zelené fazolky, kapusta, špenát, cuketa a všechny luštěniny. Rozhodně bych nedoporučovala vzhledem ke stresu, který koronavirus přináší, držet půst, i když jindy na jaře by byl velmi vhodný,“ vyjmenovává Tuzarová obecná ajurvédská doporučení, podle kterých se můžete ihned začít řídit.

1. Spánek a sport

Ajurvéda se řídí přírodou, tedy sluncem, které udává, kdy máme energii na činnosti, a kdy máme naopak odpočívat. Základem je chodit spát nejpozději ve 23 a vstávat v nejpozději v 7 hodin ráno, a to jak v týdnu, tak o víkendu. Ke sportování je vhodná doby brzy ráno nebo po 18 hodině večer, kdy převládá stabilní síla a energie, a z pohybu budeme mít nejen větší radost, ale i víc zdravotních benefitů.

2. Jídlo a zklidnění

Klíčový je čas mezi 12. a 14. hodinou, kdy bychom měli sníst největší jídlo dne: teplý výživný oběd. Pro zmírnění stresu věnujte alespoň 10 minut denně večer před usnutím pozorování vlastního dechu.



3. Byliny a koření

Kurkuma

Kurkuma je antibiotická, antiseptická, protizánětlivá, působí proti bolesti a velmi dobře funguje u artrózy. Byla by jednou z možností, jak zvýšit imunitu při obraně proti koronaviru. Můžete ji užívat samotnou s vodou či ghí (1 lžička denně) nebo jako zlaté mléko. Tedy lžičku dát do mléka, které necháte projít varem.

Amalaki

Je plod stromu rostoucího po celé Indii. Má nespočet schopností. Obsahuje v sobě nejstabilnější vitamin C. Říká se mu matka, jelikož na sebe bere péči jak o tělo, tak o duši. Podporuje metabolismus, je protizánětlivé, dobře funguje u chřipky a nachlazení. Vyživuje celý respirační systém. Buduje imunitu. Je možné jej užívat v kapslích, či sušený plod rozemlít na prášek a užívat jednu lžičku denně, zapít vodou.

4. Recept pro podporu těla

Rozemelete čerstvý závor, čerstvé lístky máty, česnek a černou sůl na pastu. Vše v poměru 1:1:1:1. Můžete užívat půl až lžičku před hlavními jídly.

„Ve světě indické medicíny mají však jakákoliv obecná doporučení velmi omezené působení, takže ideální je řídit se osobními doporučeními specializovaného poradce na ajurvédu,“ nabádá na závěr Klára Tuzarová.