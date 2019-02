Trochu jiný detox. Očistěte se podle indické ajurvédy

Jak vlastně vypadá detoxikace podle ajurvédy?

Detoxikace je poslední dobou velmi populární téma. Ne každý, kdo má pocit, že se má detoxikovat, detox potřebuje. Je možné, že potřebuje spíš posílit než detoxikovat nebo detoxikovat velmi jemně a zároveň posilovat. Ajurvéda nabízí velmi komplexní a přitom jemný proces detoxikace, který se nazývá Panča Karma. Tělo a mysl se nejdřív na detoxikaci připraví a až pak se pročistí. Ajurvéda přistupuje ke každému člověku jako k originálu, co funguje na jednom, může být pro někoho jiného katastrofa.

Kdy je detoxikace vhodná?

Detoxikace je vhodná jako prevence proti nemocem na přelomu sezon, čili na jaře a na podzim, nebo akutně, když je tělo zaneseno toxickými látkami.

Jak vlastně poznám, že je mé tělo plné toxinů?

Podle toho, že mám pocit těžkosti v těle – někdy i v mysli, nechuť k jídlu, nesprávné zažívání jako plynatost, těžkost po jídle, povlak na jazyku, zápach z úst, špatnou chuť v puse, zapáchající pot, stolici či moč, celkově se cítím jako v mlze, nic mě nebaví, trpím bolestmi v kloubech, hlavy, často se nachladím, mám pocit trvalé vyčerpanosti a tak dále. Samozřejmě podobné příznaky mohou být i při jiných obtížích, ale tyhle jsou nejtypičtější pro nadměrnou přítomnost toxinů v těle.

Jak často by se měly podobné detoxikační kúry provádět, aby neohrozily organismus a přitom mu pomohly?

To je samozřejmě také velmi individuální, záleží na naší konstituci, kolik máme nahromaděných toxinů, jaký máme životní styl, kolik máme stresu, v jaké životní fázi se nacházíme, kolik máme síly, kolik je nám let a tak dále. Jedna věc je detoxikace a druhá životní styl. Když si hromadím toxiny skrz svůj životní styl, tak asi nemá cenu detoxikovat se, pokud nejdřív neučiním zásadní změny ve svém životním stylu. To by bylo stejné jako důkladně umýt auto a pak rovnou vědomě vjet do bahna.