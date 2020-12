Marcela Munzarová ovládla obor nanoprůmyslu a proslavila se za oceánem

Proč jste si vybrala nanoprůmysl? V čem byl pro vás lákavý?

Absolvovala jsem Vysokou školu strojní a textilní v Liberci, takže jsem vystudovaný textilní technolog. S přelomem tisíciletí se textilní průmysl postupně z České republiky stěhoval směrem na východ a pracovních příležitostí tu zbylo pomálu. Nanotechnologie naopak mají v budoucnu perspektivu a mně se tak naskytla příležitost zúročit své odborné znalosti i zkušenosti z obchodu a marketingu.

Proč je podle vás v nanoprůmyslu tak málo žen?

Myslím, že pokud to budeme hodnotit matematicky, zastoupení žen ve vedení nanotechnologických firem bude v procentuálním poměru podobné jako v jiných průmyslových oborech. Tedy nízké, protože je časově náročné.

Marcela Munzarová Žena roku 2020 časopisu Žena a život v kategorii nad 40 let

ředitelka společnosti Nano Medical, s.r.o.

Jak to ve vaší branži funguje?

V novém oboru se specifickou nabídkou produktů a služeb začínáte vždy od malé firmy, kde v omezeném množství pracovníků musíte zajistit fungování všech důležitých procesů pro její chod. Uživit se pouze výrobou nanovláken a nanoproduktů je opravdu velmi těžké. V takové situaci je výhodou, když kombinujete znalosti a zkušenosti z několika oblastí.

S tím, jak firma roste, si na každou oblast může dovolit specialistu, který tu svoji oblast propracuje do hloubky, více profesionalizuje, přinese nové zkušenosti. Tím roste nejen technické know-how firmy, ale také know-how v oblasti prodeje a komunikace se zákazníkem. Specifický produkt a služby vyžadují mnohdy specifické postupy. Obecně nanotechnologických firem u nás není mnoho. Tím myslím firmy, které skutečně vyrábějí nanovlákna, nebo zpracovávají námi vyrobený materiál do hotových výrobků.

Vyvinula jste unikátní materiál AntiMicrobe Web R. Jak probíhal proces jeho vzniku?

Nenarodil se ze dne na den. Díky tomu, že se již mnoho let věnuji vývoji a výrobě filtračních médií, jsem mohla modifikovat již známé materiály a podle platné normy přizpůsobit složení tak, aby splňovalo požadavek na technické parametry roušek: filtrační účinnost, prodyšnost a zároveň biologické parametry – mikrobiologická čistota, kožní nedráždivost.

Jste známá i v Americe, co to pro vás znamená?

Vnímám to jako důkaz, že svoji práci dělám dobře. Téměř deset let pracuji s globálními nadnárodními firmami na vývoji materiálů a produktů s nanovlákny. Jsem členkou expertní skupiny nanotechnologických odborníků, kteří působí po celém světě. Přináší mi to nejen příležitosti ke sdílení znalostí s vysoce profesionálními lidmi, což mě vždy obohatí o další zkušenosti, ale také výjimečná osobní setkání. Tak jako v jiných oborech i v tomto platí, že nikdo nemůže vědět vše a vždy máte příležitost se něco naučit. Stačí se jen ptát.

Jak se dá vaše časově náročná práce skloubit s rodinou?

Poslední rok byl skutečně velmi náročný, na druhé straně mi hodně přinesl. Jedním z důvodů, proč je v managementech firem stále málo žen, je skutečnost, že není snadné vše skloubit a prakticky vždy musíte něco oželet. V mém případě jde o volné večery, kdy téměř každý den ještě několik hodin pracuji. Je výhodou, když vás rodina a partner podporují, pak je to snazší. Tak to mám i já.

Když už nějaký volný čas máte, co ráda děláte?

Snažím se dvakrát ročně odjet na dovolenou za teplem, obvykle v listopadu a na konci zimy. Máme poměrně velkou zahradu včetně užitkové a s ovocnými stromy, takže od jara do podzimu zahradničím. U rytí záhonu se dobře přemýšlí. Produkovat vlastní zeleninu mi přináší uspokojení. Během roku také stihnu přečíst pár detektivek.